Όλα ξεκίνησαν από μια άσκηση έκτακτης ανάγκης που θα πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα στις ΗΠΑ

Θα υπάρξει όντως παγκόσμιο μπλακ άουτ διάρκειας 72 ωρών στις 17 Νοεμβρίου;

Η φήμη αυτή, που κάνει τον γύρο των social media, σε συνδυασμό με το μπλακ άουτ της Microsoft, τις συνεχείς κυβερνοεπιθέσεις, τις απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα και σχολεία στην Ιταλία, αλλά και την έκδοση εγχειριδίων επιβίωσης από διάφορες κυβερνήσεις για τις πρώτες ώρες μιας καταστροφής, φαίνεται πως έχει σημάνει συναγερμό.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένα επεισόδιο της σειράς The Simpsons (που «τα έχει προβλέψει όλα») έδειχνε ένα μεγάλο μπλακ άουτ σε αυτήν ακριβώς την ημερομηνία.

Τι ισχύει στην πραγματικότητα;

Απολύτως τίποτα. Η φήμη προέκυψε από το γεγονός ότι στις 17 Νοεμβρίου πρόκειται να διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μια εθνική δοκιμή του Συστήματος Ειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης (EAS). Η σχετική προειδοποίηση των αρχών ξεκαθαρίζει ήδη το πλαίσιο: «Πρόκειται μόνο για δοκιμή. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους πολίτες».

Η άσκηση αποτελεί μια προσομοίωση με στόχο να ελεγχθεί η ορθή μετάδοση μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σημαίνει αυτό ότι θα γίνει κάποιο «ελεγχόμενο» μπλακ άουτ στις ΗΠΑ; Σε καμία περίπτωση: απλώς θα μεταδοθούν ενημερωτικά μηνύματα στα αγγλικά και τα ισπανικά μέσω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, για να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα του συστήματος.

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Μάλιστα, η αρμόδια υπηρεσία έχει ορίσει ως εναλλακτική ημερομηνία την 3η Δεκεμβρίου, σε περίπτωση που η δοκιμή του Νοεμβρίου αναβληθεί - οπότε δεν αποκλείεται να γίνει viral και αυτή η ημερομηνία.

Η «προφητεία» των Simpsons

Τη συνομωσιολογία ήρθε να ενισχύσει ένα επεισόδιο των Simpsons, στο οποίο, σύμφωνα με πολλούς χρήστες του διαδικτύου, είχε προβλεφθεί η καταστροφή. Πρόκειται για το εορταστικό επεισόδιο της Ημέρας των Ευχαριστιών από την 35η σεζόν της σειράς, με τίτλο «It's a Blunderful Life».

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, με όλη την οικογένεια συγκεντρωμένη γύρω από το τραπέζι, η Λίζα αφηγείται πώς στις 17 Νοεμβρίου σημειώθηκε ένα μπλακ άουτ που παραλίγο να καταστρέψει την πόλη. Η σειρά του Ματ Γκρέινινγκ δεν προσδιορίζει τη χρονιά, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε το συγκεκριμένο απόσπασμα να γίνει viral.

{https://www.youtube.com/watch?v=ufnsFm3KaDc}

Παρόλα αυτά, στο σημερινό κλίμα των κυβερνοεπιθέσεων και μετά τους πρακτικούς οδηγούς που διένειμαν ορισμένα κράτη για την αντιμετώπιση των πρώτων 72 ωρών μιας κρίσης, είναι συνετό να είμαστε προετοιμασμένοι και να γνωρίζουμε τι χρειάζεται σε περίπτωση μιας πραγματικής διακοπής ρεύματος.

Τι περιλαμβάνει το «κιτ των 72 ωρών»

Από μετρητά μέχρι φάρμακα, οι ειδικοί συνιστούν να διαθέτουμε τα απαραίτητα εφόδια για να αντεπεξέλθουμε τις πρώτες 72 ώρες μιας έκτακτης ανάγκης, μέχρι να επέμβουν τα σωστικά συνεργεία.

Το λεγόμενο «κιτ των 72 ωρών» (νερό, μπάρες ενέργειας και μετρητά) εκτοξεύτηκε τις τελευταίες ημέρες στις αναζητήσεις της Google. Πρόκειται για μη υποχρεωτικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καλεί τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν τους πολίτες να διατηρούν βασικά αγαθά και εξοπλισμό στο σπίτι. Στόχος δεν είναι να προκληθεί πανικός, αλλά να υπάρχει σωστή ενημέρωση και ετοιμότητα απέναντι σε κάθε είδους κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, το πακέτο που προτείνει η ΕΕ περιλαμβάνει:

Πόσιμο νερό και τρόφιμα μακράς διαρκείας

Βασικά φάρμακα

Φακούς και εξωτερικές μπαταρίες (power banks)

Χαρτονομίσματα μικρής αξίας και κέρματα (για την περίπτωση που δεν λειτουργούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές)

Είδη πρώτης ανάγκης για βρέφη, ευάλωτα άτομα και κατοικίδια

Τα απαραίτητα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Αν σημειωθεί μπλακ άουτ, ο βασικός εξοπλισμός αφορά τον φωτισμό, την επικοινωνία και τις εφεδρικές πηγές ενέργειας: λάμπες LED, φακοί, power banks (κατά προτίμηση με ενσωματωμένο ηλιακό πάνελ), απόθεμα μπαταριών (AA και AAA), φορητοί σταθμοί ενέργειας, καθώς και κεριά.

Απαραίτητο θεωρείται επίσης ένα ραδιόφωνο FM/AM, το οποίο επιτρέπει την ενημέρωση ακόμα και όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή ηλεκτρικό ρεύμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Βρετανία, μετά τις κυβερνητικές συστάσεις για αποθήκευση βασικών προμηθειών, εξαντλήθηκε αστραπιαία ένα ιταλικής κατασκευής ραδιόφωνο έκτακτης ανάγκης. Το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργεί με μανιβέλα, διαθέτει ενσωματωμένο φακό και πλέον εμφανίζεται ως «εξαντλημένο» ακόμα και στην Ιταλία.

Πηγή: El Mundo America