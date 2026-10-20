Η ψηφιακή τράπεζα Revolut ανέφερε «διαταραχές» στη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της και πηγή της εταιρείας τις απέδωσε σε βλάβη του Google Cloud.

Σε ηλεκτρική βλάβη αποδίδει η Google τις διαταραχές σε ορισμένες υπηρεσίες του cloud που αντιμετώπισαν «υψηλά ποσοστά σφαλμάτων» και «περιστασιακές διακοπές λειτουργίας του δικτύου» στο ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων της εταιρείας στο Λονδίνο.

«Εξαιτίας ηλεκτρικού συμβάντος, υποστήκαμε βλάβη στην ζώνη europe-west2-b», εξηγεί η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία διευκρινίζοντας ότι προβλέπει «μερική» αποκατάσταση ορισμένων υπηρεσιών σύντομα.

Η ψηφιακή τράπεζα Revolut ανέφερε «διαταραχές» στη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της και πηγή της εταιρείας τις απέδωσε σε βλάβη του Google Cloud.

Ο ιστότοπος Downdetector που καταγράφει τις ψηφιακές βλάβες ανακοίνωσε εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα που αφορούν τις τράπεζες Lloyds και HSBC, αλλά και το site ακινήτων Rightmove και την ταχυδρομική υπηρεσία Royal Mail.

Τι είναι το Google Cloud

Tο Google Cloud είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες υπηρεσιών cloud, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της ψηφιακής καθημερινότητας.

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Μαζί με άλλους μεγάλους παρόχους, όπως η Amazon Web Services (AWS) και το Microsoft Azure, η Google παρέχει υποδομές και υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, διαχείρισης πληροφοριών και εργαλεία για προγραμματιστές, υποστηρίζοντας τη λειτουργία πολλών ψηφιακών υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Οι πελάτες της μπορούν να αξιοποιούν αυτές τις υπηρεσίες μέσω συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών, γνωστών ως «regions». Πρόκειται για τοποθεσίες που διαθέτουν κέντρο δεδομένων ή σύνολο διασυνδεδεμένων κέντρων δεδομένων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το περιστατικό που προκάλεσε προβλήματα σε διάφορες εταιρείες και ψηφιακές πλατφόρμες- κυρίως στη Revolut- οφείλεται σε διαταραχή που, σύμφωνα με την Google, επηρεάζει «πολλαπλές υπηρεσίες» στην περιοχή europe-west2, η οποία βρίσκεται στο Λονδίνο.

Καθώς πρόκειται για τη μοναδική γεωγραφική περιοχή της Google Cloud στο Ηνωμένο Βασίλειο, τυχόν προβλήματα εκεί μπορούν να έχουν ευρείες επιπτώσεις σε βρετανικές επιχειρήσεις ή εταιρείες με έδρα το Λονδίνο, οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες της πλατφόρμας.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις μπορεί να επεκταθούν και σε επιχειρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή ακόμη πιο μακριά, εφόσον χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Ανάλογη έκταση είχε λάβει τον περασμένο Οκτώβριο η διακοπή λειτουργίας της Amazon Web Services (AWS) σε μία από τις μεγαλύτερες περιοχές κέντρων δεδομένων της στις ΗΠΑ, η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας περισσότερους από 1.000 ιστότοπους, μεταξύ των οποίων και βρετανικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από BBC, ΑFP