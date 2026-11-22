Όλες οι συσκευές θα μεταφερθούν στο Google Home, ενώ ο νέος φωνητικός βοηθός Gemini for Home θα αναλάβει τη θέση του Assistant.

Σε μια σημαντική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών έξυπνου σπιτιού προχωρά η Google, ανακοινώνοντας την απόσυρση της εφαρμογής Nest και του παραδοσιακού Google Assistant από τις οικιακές συσκευές της. Στόχος της εταιρείας είναι να συγκεντρώσει τη διαχείριση του έξυπνου σπιτιού σε μία ενιαία εφαρμογή, το Google Home, και να ενσωματώσει τις δυνατότητες της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης μέσω του Gemini for Home.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Google στις 20 Νοεμβρίου, η εφαρμογή Nest θα σταματήσει να είναι διαθέσιμη στις 25 Ιανουαρίου 2027, ενώ ο Google Assistant θα αποσυρθεί από τα ηχεία και τις έξυπνες οθόνες στις 2 Αυγούστου 2027, όπως αναφέρει το eu.usatoday.com.

Η αλλαγή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας να αντικαταστήσει σταδιακά τον παλαιότερο ψηφιακό βοηθό με το Gemini, το οποίο προσφέρει πιο εξελιγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως αναφέρει η Google στην ιστοσελίδα υποστήριξής της, οι συγκεκριμένες ενημερώσεις θα απλοποιήσουν τη διαχείριση του έξυπνου σπιτιού και θα φέρουν έναν πιο ικανό φωνητικό βοηθό στα ηχεία και στις έξυπνες οθόνες των χρηστών.

Πότε κλείνει η εφαρμογή Nest και τι θα συμβεί στις συσκευές;

Η εφαρμογή Nest, η οποία είναι διαθέσιμη σε Android, iOS αλλά και μέσω διαδικτύου, θα πάψει να λειτουργεί στις 25 Ιανουαρίου 2027.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μέχρι τότε, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί για τη μετάβαση στο Google Home, καθώς εκεί θα συγκεντρωθεί η διαχείριση των συμβατών συσκευών Nest.

Η μεταφορά θα περιλαμβάνει τις συσκευές της οικογένειας Nest, όπως κάμερες ασφαλείας, αλλά και το ιστορικό βίντεο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαδικασία μεταφοράς των συσκευών και των σχετικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να προσέξουν οι χρήστες: τα προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ που έχουν δημιουργήσει μέσω του home.nest.com δεν θα μεταφερθούν αυτόματα.

Για τον λόγο αυτό, όσοι επιθυμούν να διατηρήσουν τα συγκεκριμένα αρχεία θα πρέπει να τα κατεβάσουν πριν από τις 25 Ιανουαρίου 2027.

Πότε αποσύρεται ο Google Assistant από τα έξυπνα ηχεία;

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά τον Google Assistant, ο οποίος θα αποσυρθεί από τα οικιακά ηχεία και τις έξυπνες οθόνες στις 2 Αυγούστου 2027.

Τη θέση του θα αναλάβει το Gemini for Home, ο νέος φωνητικός βοηθός της Google, ο οποίος αξιοποιεί την τεχνολογία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετάβαση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την έναρξη της σταδιακής κατάργησης της πρόσβασης στον Google Assistant από κινητές συσκευές Android, με το Gemini να αναλαμβάνει πλέον κεντρικό ρόλο στις υπηρεσίες της εταιρείας.

Οι χρήστες μπορούν ήδη να αναβαθμίσουν συμβατά ηχεία και οθόνες στο Gemini for Home, ενώ η Google προγραμματίζει και άλλες ενημερώσεις πριν από τον Αύγουστο του 2027.

Gemini και Google Assistant: Ποιες είναι οι βασικές διαφορές;

Οι δύο ψηφιακοί βοηθοί διαθέτουν λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης και μπορούν να εξυπηρετήσουν καθημερινές ανάγκες των χρηστών. Ωστόσο, το Gemini έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται και σε πιο σύνθετα αιτήματα.

Και οι δύο βοηθοί μπορούν να συνδέονται με υπηρεσίες της Google, όπως το Gmail, οι Χάρτες, το YouTube και το Ημερολόγιο.

Το Gemini, όμως, διαθέτει επιπλέον δυνατότητες που περιλαμβάνουν τη σύνταξη κειμένων, τη δημιουργία κώδικα, την ανάπτυξη σύνθετων ιδεών και τη σύνοψη μεγάλων εγγράφων.

Παράλληλα, η Google έχει ενσωματώσει στο οικοσύστημά του εργαλεία δημιουργίας εικόνων, βίντεο και μουσικής.

Το Gemini for Home αποτελεί την ειδικά προσαρμοσμένη εκδοχή του βοηθού για το έξυπνο σπίτι και παρουσιάστηκε από την Google τον Οκτώβριο του 2025.

Τι θα γίνει με τις συνδρομές Nest Aware;

Μία από τις σημαντικότερες διευκρινίσεις της Google αφορά τους συνδρομητές των υπηρεσιών Nest.

Οι συνδρομές Nest Aware πρώτης γενιάς θα μεταφερθούν αυτόματα στο Google Home Premium, ώστε να συνεχιστεί η κάλυψη χωρίς διακοπή.

Το Google Home Premium αντικαθιστά το παλαιότερο Nest Aware πρώτης γενιάς, με την τιμή του να ξεκινά από τα 10 δολάρια τον μήνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί.

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι συνδρομητές θα λάβουν σχετικό ενημερωτικό email πριν από την ημερομηνία μεταφοράς, με λεπτομέρειες για τη συνδρομή τους και τη διαδικασία μετάβασης.

Πώς να μεταφέρετε τις συσκευές Nest στο Google Home

Η διαδικασία μετάβασης απαιτεί ορισμένες απλές ενέργειες από την πλευρά των χρηστών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι συσκευές και τα δεδομένα τους θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Τα βασικά βήματα είναι τα εξής:

Κατεβάστε την εφαρμογή Google Home: Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

Αποθηκεύστε τα προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ: Επισκεφθείτε το home.nest.com και κατεβάστε όσα αρχεία θέλετε να διατηρήσετε, καθώς δεν θα μεταφερθούν αυτόματα.

Ελέγξτε τη μεταφορά των συσκευών: Οι συμβατές συσκευές Nest, συμπεριλαμβανομένων των καμερών και του ιστορικού βίντεο, θα μεταφερθούν αυτόματα στο Google Home.

Ελέγξτε τη συνδρομή σας: Οι συνδρομές Nest Aware πρώτης γενιάς θα μεταφερθούν στο Google Home Premium, χωρίς διακοπή της κάλυψης.

Πώς ενεργοποιείται το Gemini for Home

Για όσους θέλουν να περάσουν ήδη στον νέο φωνητικό βοηθό, η Google προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης μέσω της εφαρμογής Google Home.

Η διαδικασία από smartphone είναι απλή:

Ανοίξτε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Google Home.

Πατήστε το εικονίδιο του προφίλ σας στην επάνω δεξιά γωνία.

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του σπιτιού (Home Settings).

Εντοπίστε το banner «Set up Gemini for Home».

Επιλέξτε «Get Started» για να ξεκινήσει η διαδικασία.

Η αναβάθμιση μπορεί επίσης να γίνει μέσω υπολογιστή, με επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Gemini στο Google.com.

Από την εξαγορά της Nest στη νέα εποχή του έξυπνου σπιτιού

Η σχέση της Google με τη Nest ξεκίνησε το 2014, όταν η εταιρεία εξαγόρασε την επιχείρηση έξυπνων οικιακών συσκευών έναντι 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έκτοτε, η Google συνέχισε να επεκτείνει την οικογένεια προϊόντων Nest, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων κάμερες ασφαλείας Nest Cam, έξυπνα κουδούνια Nest Doorbell και ηχεία που ενσωματώνονται στο οικοσύστημα Google Home.

Η απόσυρση της ξεχωριστής εφαρμογής Nest και η αντικατάσταση του Google Assistant από το Gemini for Home αποτελούν το επόμενο μεγάλο βήμα αυτής της πορείας.

Η εταιρεία επιχειρεί πλέον να δημιουργήσει ένα πιο ενιαίο περιβάλλον έξυπνου σπιτιού, στο οποίο η διαχείριση των συσκευών και η επικοινωνία με τον ψηφιακό βοηθό θα πραγματοποιούνται μέσα από ένα κοινό οικοσύστημα, με την τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα των χρηστών.