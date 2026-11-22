Θέλει να κάνει το 2/2 στη διοργάνωση το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Η Εθνική Παίδων συνεχίζει το ιστορικό της ταξίδι στο FIFA U-17 World Cup 2026 και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τη δεύτερη αναμέτρησή της στη διοργάνωση απέναντι στον Παναμά, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 14:30 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι νεαροί διεθνείς του Βασίλη Παπαδάκη στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη νέα αγωνιστική πρόκληση, μετά τη νίκη (2-1) στην πρεμιέρα τους απέναντι στην Αίγυπτο. Η ελληνική ομάδα θέλει να παρουσιάσει και πάλι το ανταγωνιστικό της πρόσωπο και να διεκδικήσει μία ακόμη νίκη, συνεχίζοντας την προσπάθειά της στον 1ο όμιλο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Παπαδάκης, αναφέρθηκε στην επόμενη αναμέτρηση, υπογραμμίζοντας την ανυπομονησία αλλά και την απόλυτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του ενόψει της δύσκολης αποστολής: «Ανυπομονούμε για το επόμενο παιχνίδι. Τα παιδιά είναι απόλυτα συγκεντρωμένα για να αντιμετωπίσουν άλλον έναν πολύ δυνατό αντίπαλο».

Υπενθυμίζεται ότι στη φάση των «32» προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε έναν από τους 12 ομίλους, καθώς και οι οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες. Στόχος της Εθνικής Παίδων είναι να πετύχει την πρόκριση στη φάση των «32», συνεχίζοντας να εκπροσωπεί επάξια το ελληνικό ποδόσφαιρο στην πρώτη της παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου U-17.