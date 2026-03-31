Η Εθνική Παίδων για πρώτη φορά στην ιστορία της θα βρίσκεται στην τελική φάση του Μουντιάλ Κ17

Το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 πήρε η Εθνική Παίδων, καθώς επικράτησε με σκορ 1-0 της Νορβηγίας, τερματίζοντας δεύτερη στον όμιλό της με 6 βαθμούς, ισοβαθμώντας με το Μαυροβούνιο.

Η Εθνική Παίδων αγωνίστηκε στον 3ο προκριματικό όμιλο της League A (Νορβηγία, Σουηδία,Μαυροβούνιο), με σκοπό την πρόκριση στο Euro K17 και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η δεύτερη θέση μπορεί να μην δίνει την πρόκριση στο Euro, ωστόσο οι ομάδες που τερμάτισαν πρώτες μαζί με τις τέσσερις καλύτερες δεύτερες εξασφάλιζαν ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ Κ17 στα γήπεδα του Κατάρ τον Νοέμβριο του 2026.

Το ευνοϊκό πλασάρισμα στους καλύτερους δεύτερους ήρθε μετά τη νίκη της Γαλλίας κόντρα στη Γερμανία και έτσι η γαλανόλευκη, με τους έξι βαθμούς που συγκέντρωσε, πέτυχε την ιστορική αυτή πρόκριση.

Στο Μουντιάλ Κ17 προκρίνονται 48 ομάδες, με τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής και της κλήρωσεις να μην είναι ακόμα γνωστές.