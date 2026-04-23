Ο Λαμίν Γιαμάλ τραυματίστηκε στον δικέφαλο, στο ματς με τη Θέλτα.

Η Μπαρτσελόνα χάνει τον Λαμίν Γιαμάλ για το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά ο 18χρονος σταρ θα προλάβει το Μουντιάλ, σύμφωνα με τους Καταλανούς.

Ο Γιαμάλ τραυματίστηκε εκτελώντας εύστοχα πέναλτι, στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Θέλτα (1-0) το βράδυ της Τετάρτης. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι τραυματίστηκε στον δικέφαλο.

«Οι εξετάσεις που έγιναν επιβεβαίωσαν ότι ο Λαμίν Γιαμάλ έχει τραυματιστεί στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού του», ανέφερε η ανακοίνωση των «μπλαουγκράνα». «Ο παίκτης θα ακολουθήσει συντηρητικό πλάνο θεραπείας. Ο Λαμόιν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο», συμπληρώνεται στην ίδια ανακοίνωση. Το πρώτο ματς της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026 είναι κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, στις 15 Ιουνίου.

Η Μπαρτσελόνα μένει χωρίς τον Γιαμάλ ενώ έχει προβάδισμα 9 βαθμών από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, έξι αγωνιστικές πριν την «αυλαία» στη La Liga. Φέτος ο 18χρονος πέτυχε 16 γκολ και έδωσε 11 ασίστ σε 28 ματς του ισπανικού πρωταθλήματος. Επίσης, σημείωσε έξι γκολ και έδωσε τέσσερις ασίστ, σε 10 εμφανίσεις στο Champions League.

Λαμίν Γιαμάλ: Θα επιστρέψω πιο δυνατός

Αφού έγινε γνωστός ο τραυματισμός του, ο Λαμίν Γιαμάλ υποσχέθηκε στους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός και πως η επόμενη σεζόν θα είναι ακόμα καλύτερη.

«Αυτός ο τραυματισμός με έβγαλε εκτός ακριβώς τη στιγμή που ήθελα περισσότερο να είμαι εκεί και αυτό πονάει περισσότερο από ό,τι μπορώ να περιγράψω. Με πονάει που δεν μπορώ να παλέψω με τους συμπαίκτες μου, που δεν μπορώ να βοηθήσω όταν η ομάδα με χρειάζεται. Αλλά πιστεύω σε εκείνους και ξέρω ότι θα τα δώσουν όλα σε κάθε ματς», έγραψε σε ανάρτηση και υποσχέθηκε ότι θα υποστηρίζει και θα ζητωκραυγάζει για την ομάδα.

«Αυτό δεν είναι το τέλος, είναι απλά μια παύση. Θα γυρίσω πιο δυνατός, με μεγαλύτερη θέληση από ποτέ και η επόμενη σεζόν θα είναι ακόμα καλύτερη», συμπλήρωσε ο Λαμίν Γιαμάλ.

