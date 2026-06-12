Προχωρά η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για το έργο του καλωδίου Κορίνθου – Κω, για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό σύστημα.

Ως ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ χαρακτήρισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάνος Μανουσάκης, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή του Δημοσίου μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον Διαχειριστή και την ικανότητά του να υλοποιεί μεγάλα έργα υποδομής.

Όπως ανέφερε, τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν την επιτάχυνση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, καθώς και της δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας, ενώ παράλληλα προχωρά η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για το έργο του καλωδίου Κορίνθου – Κω, το οποίο αποτελεί βασικό βήμα για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό σύστημα.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ τόνισε επίσης ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των δικτύων αποκτούν πλέον κρίσιμη σημασία, επισημαίνοντας πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν αναδείξει την ανάγκη επενδύσεων για την προστασία των κρίσιμων υποδομών. Παράλληλα, ζήτησε τη στήριξη της Πολιτείας για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και την εξασφάλιση κοινωνικής συναίνεσης, ώστε να προχωρήσει ταχύτερα η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων και η πράσινη μετάβαση.

Αναφερόμενος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2030 όσον αφορά τη διείσδυση της πράσινης ισχύος και εκτίμησε ότι το επόμενο μεγάλο αναπτυξιακό κεφάλαιο θα είναι η αποθήκευση ενέργειας. Όπως υπογράμμισε, η δυνατότητα αποθήκευσης της πλεονάζουσας παραγωγής θα συμβάλει στη μείωση της χρήσης ακριβότερης ενέργειας από ορυκτά καύσιμα κατά τις βραδινές ώρες, χαρακτηρίζοντας τον συγκεκριμένο τομέα ως το επόμενο «success story» της ελληνικής ενεργειακής αγοράς.