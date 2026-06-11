Σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το 51% του ΑΔΜΗΕ μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Το «πράσινο φως» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έδωσε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, με απαρτία 66,24%, ανοίγοντας και επίσημα τον δρόμο για την έναρξη του βιβλίου προσφορών την προσεχή Τρίτη 16 Ιουνίου.

Η διαδικασία θεωρείται κομβικής σημασίας για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ, ενώ στην αγορά επικρατεί η εκτίμηση ότι η έκδοση των 250 εκατ. ευρώ θα υπερκαλυφθεί με άνεση.

Στο πλαίσιο της απόφασης εγκρίθηκε και η κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με στόχο να διευκολυνθεί η είσοδος νέων επενδυτών, μεταξύ των οποίων μεγάλα διεθνή infrastructure funds και hedge funds που φέρονται να έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον. Παράλληλα, προβλέπεται κατά προτεραιότητα κατανομή για τους υφιστάμενους μετόχους, ώστε να διατηρήσουν τουλάχιστον το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Η διαδικασία ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε και στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, με το διεθνές και το ελληνικό βιβλίο προσφορών να ανοίγουν ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το book building θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιουνίου και η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 23 Ιουνίου.

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Σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το 51% του ΑΔΜΗΕ μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Για τη συμμετοχή του στη συνολική χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου θα διαθέσει περίπου 530 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας πόρους που έχουν εξασφαλιστεί μέσω της πρόσφατης τροπολογίας του ΥΠΕΝ και του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και διαθέσιμα της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.

Από το συνολικό επενδυτικό πακέτο του 1 δισ. ευρώ, περίπου 240 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από τον κινεζικό μέτοχο που κατέχει το 24% του Διαχειριστή, ενώ τα υπόλοιπα 250 εκατ. ευρώ θα αντληθούν από την αγορά μέσω της αύξησης κεφαλαίου, για την οποία οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ισχυρή ζήτηση.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα εκδώσει 250 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με τη διάθεσή τους να πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς, τόσο με διεθνές βιβλίο προσφορών όσο και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές. Η τελική τιμή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες και δεν θα μπορεί να υπολείπεται της ελάχιστης προβλεπόμενης αξίας.