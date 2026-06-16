Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών μπαίνει σήμερα στην τελική της ευθεία, καθώς ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την άντληση 250 εκατ. ευρώ από την αγορά, με τις πρώτες ενδείξεις να προμηνύουν ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Με δεδομένο ότι η μετοχή έκλεισε στην τελευταία συνεδρίαση στα 4,17 ευρώ, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ένα εύρος μεταξύ 3,80 και 3,90 ευρώ, ενσωματώνοντας το αναμενόμενο discount που συνοδεύει αντίστοιχες εκδόσεις.

Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοικτό έως την Πέμπτη 18 Ιουνίου, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης. Η αυξημένη κινητικότητα της μετοχής τις τελευταίες εβδομάδες αποτυπώνεται και στους όγκους συναλλαγών, καθώς μόνο στην τελευταία συνεδρίαση διακινήθηκαν περίπου 2,7 εκατ. μετοχές, ενώ τον τελευταίο μήνα έχουν αλλάξει χέρια σχεδόν 27 εκατ. τίτλοι.

Η επιτυχής κάλυψη των 250 εκατ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές θα ενεργοποιήσει ουσιαστικά το σύνολο της αύξησης ύψους 1 δισ. ευρώ, καθώς τα υπόλοιπα κεφάλαια είναι ήδη διασφαλισμένα από τους βασικούς μετόχους. Το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ελέγχει συνολικά το 51% του ΑΔΜΗΕ μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, θα συνεισφέρει περίπου 530 εκατ. ευρώ, ενώ η State Grid, που κατέχει το 24%, θα καλύψει περίπου 240 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 250 εκατ. ευρώ προορίζονται να προέλθουν από την αγορά.

Για τους υφιστάμενους μετόχους προβλέπεται κατά προτεραιότητα κατανομή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, ακολουθώντας το μοντέλο που εφαρμόστηκε πρόσφατα και στην αντίστοιχη διαδικασία της ΔΕΗ.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση των επενδυτών που αναμένεται να συμμετάσχουν. Πέρα από τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια υποδομών που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, η διοίκηση επιδιώκει την προσέλκυση και hedge funds, επιδιώκοντας μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα και ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας της μετοχής.

Τα κεφάλαια της αύξησης αποτελούν βασικό πυλώνα για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 6 δισ. ευρώ έως το 2029. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, του Βορειοδυτικού Αιγαίου και το δεύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας – Ιταλίας, έργα που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη θέση του Διαχειριστή.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αναμένεται να οδηγήσει σε ετήσια αύξηση κερδών της τάξης του 25% έως 30% μέχρι το 2029, ενώ η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση προβλέπεται να υπερδιπλασιαστεί, φθάνοντας περίπου στα 7 δισ. ευρώ από 3,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.