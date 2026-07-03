Στο πλαίσιο της συνεργασίας δημοσίου - ΑΔΜΗΕ, το Πυροσβεστικό Σώμα καταρτίζει ετήσιο χάρτη προτεραιοποίησης των περιοχών όπου απαιτούνται παρεμβάσεις, αξιοποιώντας επιχειρησιακά δεδομένα και τον Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών.

Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών και την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας υπέγραψαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.

Το Μνημόνιο προβλέπει τη συνεργασία των δύο φορέων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντιπυρικών ζωνών κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που διέρχονται από δάση και δασικές εκτάσεις, με στόχο την αποτροπή των κινδύνων στις ενεργειακές υποδομές και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα καταρτίζει ετήσιο χάρτη προτεραιοποίησης των περιοχών όπου απαιτούνται παρεμβάσεις, αξιοποιώντας επιχειρησιακά δεδομένα και τον Εθνικό Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών. Ο ΑΔΜΗΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού, αποκλάδωσης, αποψίλωσης και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και την ισχύουσα δασική νομοθεσία.

Παράλληλα, θεσπίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού, καθώς και μικτά κλιμάκια ελέγχου, τα οποία θα παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών, θα πιστοποιούν την ολοκλήρωσή τους και θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του Μνημονίου.

Για το έτος 2026 έχουν ήδη καθοριστεί οι πρώτες περιοχές παρέμβασης, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Σφενδάλη και στην περιοχή Εκάλης – Νέας Πεντέλης, με συνολική επιφάνεια αντιπυρικών ζωνών άνω των 516 στρεμμάτων.

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Το κόστος υλοποίησης των έργων καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΑΔΜΗΕ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Μνημόνιο έχει διάρκεια τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε:

«Η προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής για την Πολιτική Προστασία.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα με τον ΑΔΜΗΕ, μετατρέπουμε την πρόληψη σε μία σταθερή, οργανωμένη και διαρκή διαδικασία. Δημιουργούμε έναν μόνιμο μηχανισμό συνεργασίας, με κοινό σχεδιασμό, σαφείς αρμοδιότητες και συνεχή παρακολούθηση, ώστε οι απαραίτητες παρεμβάσεις να πραγματοποιούνται εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη επιχειρησιακή ανάγκη.

Η προστασία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν αφορά μόνο τις ενεργειακές υποδομές. Αφορά την ασφάλεια των πολιτών, την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις φυσικές καταστροφές και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας κρίσιμων υπηρεσιών.

Η συνεργασία του δημοσίου με τον Εθνικό Διαχειριστή, όταν στηρίζεται σε σαφές θεσμικό πλαίσιο, κοινό σχεδιασμό και κοινό στόχο, αποτελεί βασικό πυλώνα για την αποτελεσματική πρόληψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μάνος Μανουσάκης δήλωσε:

«Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί σταθερό σύμμαχο στο απαιτητικό έργο του Υπουργείου Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας. Η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας επιβεβαιώνει την προσήλωση του Διαχειριστή στην κοινή προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και τη θωράκιση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, οι παρεμβάσεις για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία στο πεδίο και να προστατεύεται πιο αποτελεσματικά το αγαθό της σταθερής ηλεκτροδότησης για τους πολίτες.

Ο ΑΔΜΗΕ, με όσα μέσα έχει στη διάθεσή του, θα συνεχίσει να συνδράμει τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, για την καλύτερη δυνατή απόκριση απέναντι σε φυσικές καταστροφές και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος.»