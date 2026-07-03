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Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν άμεσα από παραπλέον σκάφος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Φωτιά ξέσπασε σε ταχύπλοο σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης, με τέσσερις επιβαίνοντες.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για την επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού, μεταξύ των οποίων δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, δύο πλοία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δύο ιδιωτικά σκάφη με στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν άμεσα από παραπλέον σκάφος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.