Η διοίκηση έκανε λόγο για «τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης» προς τον ΑΔΜΗΕ.

Με ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση από την επενδυτική κοινότητα ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, καθώς το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε άμεσα, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή. Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει έως 530 εκατ. ευρώ μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και διεθνούς βιβλίου προσφορών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4,17 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Κομβικό στοιχείο της συναλλαγής αποτελεί η συμμετοχή της Capital World Investors, επενδυτικού βραχίονα της Capital Group, ως cornerstone investor, με δέσμευση για επένδυση ύψους 70 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή αυτή θεωρείται από τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές του ομίλου και στη στρατηγική του, ενώ σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας διεθνών θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό του κεφάλαιο. Κατά την παρουσίαση της συναλλαγής, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, χαρακτήρισε την επιτυχή εκκίνηση της διαδικασίας ως μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η συμφωνία με την Capital συνιστά διεθνή αναγνώριση της πορείας και του επενδυτικού σχεδιασμού του Διαχειριστή.

Η διοίκηση έκανε λόγο για «τριπλή ψήφο εμπιστοσύνης» προς τον ΑΔΜΗΕ. Η πρώτη αφορά το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο διατηρεί το ποσοστό του άνω του 51% συμμετέχοντας αναλογικά στην αύξηση. Η δεύτερη προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενέκρινε τη χρηματοδότηση της συμμετοχής του Δημοσίου μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η τρίτη αποτυπώνεται στο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και ειδικότερα στη συμμετοχή της Capital ως cornerstone επενδυτή.

Παράλληλα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Ιωάννης Καράμπελας, υπογράμμισε ότι όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι διατηρούν τη δυνατότητα να προστατεύσουν τη συμμετοχή τους μέσω της αναλογικής άσκησης των δικαιωμάτων τους, καθώς η διαδικασία προβλέπει πλήρη εφαρμογή της αρχής pro rata. Όπως ανέφερε, το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά τις επαφές με τους επενδυτές ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις, με αρκετούς να εκφράζουν την άποψη ότι το ύψος των κεφαλαίων που ζητά ο ΑΔΜΗΕ είναι περιορισμένο σε σχέση με τις αναπτυξιακές του προοπτικές.

Τα κεφάλαια της αύξησης θα χρηματοδοτήσουν ώριμα έργα του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος, μεταξύ των οποίων οι διασυνδέσεις του Βορείου Αιγαίου, της Ελλάδας με την Ιταλία και των Δωδεκανήσων, καθώς και επενδύσεις για την ενσωμάτωση νέων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου. Με την επιτυχή εκκίνηση της ΑΜΚ, η διοίκηση εκτιμά ότι ο ΑΔΜΗΕ εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με ισχυρή χρηματοδοτική βάση για την υλοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.