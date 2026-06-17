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Η παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Παπανικολάου με τίτλο: «Επικοινωνιακό απόρρητο και Εθνική Ασφάλεια» θα γίνει σήμερα, στις 18:00, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα στις 18:00, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Δ.Ν. δικηγόρου και πρώην μέλους της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, Κατερίνας Παπανικολάου, με τίτλο: «Επικοινωνιακό απόρρητο και Εθνική Ασφάλεια» (Εκδόσεις Σάκκουλα).

Δεν είναι μόνο το περιεχόμενο του βιβλίου που ούτως ή άλλως εξάπτει τα πνεύματα, αλλά και οι ομιλητές της εκδήλωσης που αναμφίβολα αναμένεται να τοποθετηθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα μιλήσουν:

Προκόπιος Παυλόπουλος - πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

- πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ Ευάγγελος Βενιζέλος - Πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

- Πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ Κωνσταντινος Μενουδάκος - Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., πρώην Πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ

- Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., πρώην Πρόεδρος της ΑΠΔΠΧ Χρηστος Ράμμος - Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., πρώην Πρόεδρος ΑΔΑΕ

- Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., πρώην Πρόεδρος ΑΔΑΕ Γιάννης Μεταξάς - Επίτιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, τακτικό μέλος της Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences

- Επίτιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, τακτικό μέλος της Académie Européenne Interdisciplinaire des Sciences Μαρία Σκάγκου - Δικηγόρος, D.E.A. droit public

Τον συντονισμό της παρουσίασης του βιβλίου θα κάνει η δημοσιογράφος, Ξένια Κουναλάκη.

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Μ. Καλ.