Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής οι Ταλ Ντίλιαν, Παναγιώτης Κοντολέων, Γρηγόρης Δημητριάδης και Merom Harpaz.

Νέα κοινοβουλευτική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών και του λογισμικού Predator, μετά το αίτημα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την κλήση τεσσάρων προσώπων-κλειδιών της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί να κληθούν προς ακρόαση ο Ταλ Ντίλιαν, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων, ο πρώην γενικός γραμματέας και πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ Γρηγόρης Δημητριάδης, καθώς και ο Merom Harpaz, ο οποίος αναφέρεται στη δικαστική απόφαση για την υπόθεση Predator ως τεχνικός διευθυντής της ομάδας Ισραηλινών που έφερε το λογισμικό στην Ελλάδα.

Στο αίτημα οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ επικαλουνται μεταξύ άλλων, τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος υποστήριξε ότι το λογισμικό διατίθεται αποκλειστικά σε κρατικές υπηρεσίες, ενώ έκανε λόγο και για ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας με την ΕΥΠ από το 2020, καθώς και για εκτεταμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία με στελέχη της υπηρεσίας.

Το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται να προστεθεί στο αντίστοιχο αίτημα που έχει ήδη καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την κλήση προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Αντίστοιχες κινήσεις σχεδιάζουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και φαίνεται πως θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις συγκέντρωσης της απαιτούμενης μειοψηφίας των δύο πέμπτων (2/5) των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όριο που προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής για την υποχρεωτική κλήση προσώπων προς ακρόαση.

Εφόσον τα δύο αιτήματα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και ενεργοποιηθεί η σχετική πρόβλεψη του Κανονισμού, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ενδέχεται να βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τις παρακολουθήσεις, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία οι δικαστικές εξελίξεις και οι νέες δημόσιες αποκαλύψεις επαναφέρουν με ένταση το ζήτημα στην πολιτική ατζέντα.