Η Σύνοδος αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολεμικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ.

Για τις αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα κρίσιμη Σύνοδο, οι αποφάσεις της οποίας θα είναι, όπως είπε, «πάρα πολύ επικίνδυνες για τους λαούς της περιοχής και ολόκληρου του κόσμου».

Ο Γ. Γκιόκας τόνισε ότι η Σύνοδος αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολεμικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία και την Κίνα. Όπως υποστήριξε, ο σχεδιασμός αυτός συνοδεύεται από την αύξηση των πολεμικών δαπανών, το κόστος των οποίων θα κληθούν να επωμιστούν οι λαοί των κρατών-μελών, προκειμένου να ενισχυθούν οι πολεμικές βιομηχανίες. Μάλιστα, σημείωσε ότι στη Σύνοδο συζητείται ακόμη και η δημιουργία «πολεμικών τραπεζών».

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, επισήμανε ότι η χώρα συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας και είναι από τις χώρες που καλύπτουν το όριο των αμυντικών δαπανών που απαιτεί το ΝΑΤΟ. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν σχετίζονται με την άμυνα της χώρας ή την προστασία των συνόρων, αλλά με τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της Συμμαχίας, γεγονός που, όπως είπε, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τον ελληνικό λαό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνου Ντόκου, αλλά και στη διαθεσιμότητα της κυβέρνησης να συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ.

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