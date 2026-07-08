«Αντί να δώσουν λίγα λεφτά για να εξασφαλιστεί η σίτιση μας επιλέγουν να μας αφήσουν νηστικούς. Είναι εξοργιστικό!» καταγγέλλουν οι φοιτητές και ετοιμάζονται για την αυριανή κινητοποίηση.

Αντιδράσεις προκαλεί στους φοιτητές που διαμένουν στις εστίες η καταγγελλόμενη διακοπή της σίτισης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τους Συλλόγους Οικοτρόφων να κάνουν λόγο για σοβαρό πρόβλημα που αφορά εκατοντάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Σύλλογοι Οικοτρόφων ΦΕΑ, ΦΕΠΑ και ΝΦΕΕΜΠ υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν έχουν ικανοποιήσει το αίτημά τους ώστε η σίτιση στις φοιτητικές εστίες να συνεχιστεί καθ’ όλη τη θερινή περίοδο. Όπως αναφέρουν, πολλοί φοιτητές παραμένουν στις πόλεις όπου σπουδάζουν και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε επειδή εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους, είτε λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι καταγγέλλουν ότι η διακοπή της σίτισης δημιουργεί επιπλέον οικονομική πίεση στους ίδιους και στις οικογένειές τους, σημειώνοντας πως αρκετοί φοιτητές ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Στην ανακοίνωσή τους αφήνουν αιχμές κατά της πολιτικής που ακολουθείται στη διαχείριση των υπηρεσιών σίτισης, υποστηρίζοντας ότι αντί να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για τη συνέχιση της παροχής γευμάτων, οι αρμόδιοι επικαλούνται νομικούς περιορισμούς σχετικά με τις συμβάσεις των εργολάβων που έχουν αναλάβει τη σίτιση.

Όπως τονίζουν «Πάρα πολλοί εστιακοί φοιτητές μένουμε πίσω όλο το καλοκαίρι στην πόλη που σπουδάζουμε είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για λόγους εργασίας, είτε για λόγους υποχρεώσεων με τις σχολές μας. Αντί να δώσουν λίγα λεφτά για να εξασφαλιστεί η σίτιση μας επιλέγουν να μας αφήσουν νηστικούς. Είναι εξοργιστικό! Μάλιστα μας απαντάνε πως απαγορεύεται βάση νόμου οι εργολαβίες στις οποίες έχουν παραδώσει τις υπηρεσίες σίτισης να καλύψουν το φαγητό μας το καλοκαίρι. Φέρνουν εμάς και τις οικογένειες μας σε αδιέξοδο. Δίνουμε κυριολεκτικά μάχη δουλεύοντας παράλληλα με τις σπουδές μας για να τα βγάζουμε πέρα, δεν μπορούμε να συναντάμε κάθε μέρα νέα εμπόδια! Μόνο μέσα από τον αγώνα μας, τις συνεχόμενες πιέσεις που ασκούμε μπορούμε να τα καταφέρουμε, όπως το έχουμε ξανακάνει.»

Οι Σύλλογοι Οικοτρόφων καλούν σε κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 10:30, ζητώντας να διασφαλιστεί η σίτιση όλων των φοιτητών που διαμένουν στις εστίες. Οι φοιτητές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις και τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να δοθεί λύση στο ζήτημα.

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Η ανακοίνωση των Φοιτητών

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