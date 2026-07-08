«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι έχουμε μια χώρα που βρίσκεται υπό κατοχή από τη Τουρκία» τόνισε με νόημα η Άννα Διαμαντοπούλου.

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στο 30ό Ετήσιο Government Roundtable του Economist, κατά τη διάρκεια πάνελ για το μέλλον της Ευρώπης, τη γεωπολιτική κατάσταση και τη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ευρωπαϊκές αξίες, τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ και η στάση της Ευρώπης απέναντι σε ζητήματα διεθνούς δικαίου, με την Άννα Διαμαντοπούλου να θέτει ευθέως το ζήτημα της Κύπρου.

Η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί μόνο γεωστρατηγική δύναμη, αλλά βασίζεται κυρίως σε συγκεκριμένες αρχές, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η κοινωνική συνοχή. Αναφερόμενη στα κριτήρια της Κοπεγχάγης, υπογράμμισε ότι δεν αποτελούν μια απλή γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά την πολιτική και αξιακή βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι αρχές δεν ισχύουν α λα καρτ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η ΕΕ δεν μπορεί να καταδικάζει όπως οφείλει τη ρωσική κατοχή σε έδαφος υποψήφιας χώρας, της Ουκρανίας, και την ίδια στιγμή να παραβλέπει το γεγονός ότι άλλη υποψήφια χώρα, η Τουρκία, διατηρεί στρατιωτική παρουσία και κατοχή σε έδαφος κράτους-μέλους της ΕΕ, της Κύπρου. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονη συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος συμμετείχε επίσης στο πάνελ.

Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στη διαφορετική προσέγγιση Αθήνας και Άγκυρας για το Κυπριακό, με την ελληνική πλευρά να επιμένει στη σημασία της συνέπειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όπως τόνισε η κα Διαμαντόπουλου «Δεν είναι ένα θέμα που κλείνει επειδή ενοχλεί. Είναι θέμα συνέπειας, αξιοπιστίας και της ίδιας της ευρωπαϊκής ταυτότητας.»

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Στο πάνελ συμμετείχαν ακόμη ο πρώην πρόεδρος της Σερβίας Μπόρις Τάντιτς, ο πρώην αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας Αλόνα Σκρούμ και η σύμβουλος ευρωπαϊκών θεμάτων Τζόαν Χόι.





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