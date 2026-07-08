Το Dnews ως χορηγός επικοινωνίας στη συναυλία των The Offspring στο Release Athens.

Aκριβώς στις 10 το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου, οι Offspring ανέβηκαν -ξανά- στη σκηνή του Release Athens στην Πλατεία Νερού, και έκαναν ίσως την καλύτερη εμφάνιση -ever- στην Ελλάδα.



Όχι ότι περιμέναμε κάτι λιγότερο από τους Καλιφορνέζους punk rockers που είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στο ελληνικό κοινό. Ήδη, από τα πρώτα λεπτά που πάτησαν το πόδι τους στο stage, ο Dexter, o Νoodles και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος μας έβαλαν για τα καλά στο εκρηκτικό κλίμα που θα δημιουργούσαν.



Το σύνθημα δόθηκε με το Come Out and Play για να ακολουθήσει ένα setlist με κομμάτια από ολόκληρη σχεδόν την πορεία τους.

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«This is the best gathering of humans ever», είπε κάποια στιγμή ο Νoodles και δεν ξέρουμε αν το ένιωθε ή όχι, στα σίγουρα όμως ξέρουμε -γιατί το ζήσαμε- ότι ήταν πράγματι μια εκρηκτική βραδιά με απίστευτη ενέργεια, πάνω και κάτω από τη σκηνή.



Στα highlights της χθεσινής συναυλίας ήταν το μικρό αφιέρωμα στο Ozzy Osbourne και τους Black Sabbath, στο Love Story της Taylor Swift, που αν το θέλουν οι Offspring, ναι μπορεί να είναι πανκ, τα pits του κόσμου κάτω από τη σκηνή, καθώς και το δικό τους Burn It Up, το οποίο δεν παίζουν ιδιαίτερα στα live τους.

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Οι Offspring έκλεισαν τη βραδιά με ένα απογειωτικό φινάλε το οποίο περιελάμβανε τα: Why Don't You Get a Job?, Pretty Fly (for a White Guy), The Kids Aren't Alright και φυσικά το Self Esteem.

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Επόμενο ραντεβού στο Release Athens: Pantera στην παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

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Το setlist της συναυλίας των Offspring στο Release Athens

Come Out and Play

All I Want

Want You Bad

Looking Out for #1

Burn It Up

(First performance since 2018)

Staring at the Sun

Hit That / Original Prankster

Hammerhead

Bad Habit

Paranoid

(Black Sabbath cover)

Crazy Train

(Ozzy Osbourne cover)

In the Hall of the Mountain King

(Edvard Grieg cover)

Love Story

(Taylor Swift cover)

Walla Walla

Gotta Get Away

Why Don't You Get a Job?

Pretty Fly (for a White Guy)

The Kids Aren't Alright



Encore:

Lullaby

You're Gonna Go Far, Kid

Seven Nation Army / MTSTK GMS

Self Esteem