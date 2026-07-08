Aκριβώς στις 10 το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου, οι Offspring ανέβηκαν -ξανά- στη σκηνή του Release Athens στην Πλατεία Νερού, και έκαναν ίσως την καλύτερη εμφάνιση -ever- στην Ελλάδα.
Όχι ότι περιμέναμε κάτι λιγότερο από τους Καλιφορνέζους punk rockers που είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στο ελληνικό κοινό. Ήδη, από τα πρώτα λεπτά που πάτησαν το πόδι τους στο stage, ο Dexter, o Νoodles και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος μας έβαλαν για τα καλά στο εκρηκτικό κλίμα που θα δημιουργούσαν.
Το σύνθημα δόθηκε με το Come Out and Play για να ακολουθήσει ένα setlist με κομμάτια από ολόκληρη σχεδόν την πορεία τους.
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«This is the best gathering of humans ever», είπε κάποια στιγμή ο Νoodles και δεν ξέρουμε αν το ένιωθε ή όχι, στα σίγουρα όμως ξέρουμε -γιατί το ζήσαμε- ότι ήταν πράγματι μια εκρηκτική βραδιά με απίστευτη ενέργεια, πάνω και κάτω από τη σκηνή.
Στα highlights της χθεσινής συναυλίας ήταν το μικρό αφιέρωμα στο Ozzy Osbourne και τους Black Sabbath, στο Love Story της Taylor Swift, που αν το θέλουν οι Offspring, ναι μπορεί να είναι πανκ, τα pits του κόσμου κάτω από τη σκηνή, καθώς και το δικό τους Burn It Up, το οποίο δεν παίζουν ιδιαίτερα στα live τους.
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Οι Offspring έκλεισαν τη βραδιά με ένα απογειωτικό φινάλε το οποίο περιελάμβανε τα: Why Don't You Get a Job?, Pretty Fly (for a White Guy), The Kids Aren't Alright και φυσικά το Self Esteem.
{https://www.facebook.com/reel/1005845638712963}
Επόμενο ραντεβού στο Release Athens: Pantera στην παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα.
{https://www.facebook.com/reel/1339767438362377}
Το setlist της συναυλίας των Offspring στο Release Athens
Come Out and Play
All I Want
Want You Bad
Looking Out for #1
Burn It Up
(First performance since 2018)
Staring at the Sun
Hit That / Original Prankster
Hammerhead
Bad Habit
Paranoid
(Black Sabbath cover)
Crazy Train
(Ozzy Osbourne cover)
In the Hall of the Mountain King
(Edvard Grieg cover)
Love Story
(Taylor Swift cover)
Walla Walla
Gotta Get Away
Why Don't You Get a Job?
Pretty Fly (for a White Guy)
The Kids Aren't Alright
Encore:
Lullaby
You're Gonna Go Far, Kid
Seven Nation Army / MTSTK GMS
Self Esteem