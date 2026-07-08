Με ένα απρόοπτο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπος ο Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Λονδίνο. Τραγούδησε το «As It Was» με ανοιχτό φερμουάρ.

Με ένα απρόοπτο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπος ο Χάρι Στάιλς στη σκηνή, όταν κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του «As It Was» συνειδητοποίησε ότι το φερμουάρ του παντελονιού του ήταν… ανοιχτό.

Το αστείο και ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, εκεί όπου ολοκληρώθηκε η περιοδεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Daily Mail, το στάδιο ήταν ασφυκτικά γεμάτο με περίπου 80.000 ζευγάρια ματιών να παρακολουθούν το εντυπωσιακό show του ποπ καλλιτέχνη.

Το αποκορύφωμα ωστόσο της βραδιά ήταν κατά τη διάρκεια του «As It Was», όταν ο Χάρι Στάιλς κάθισε με τα γόνατα στη σκηνή, κοίταξε χαμηλά και αντιλήφθηκε ότι το φερμουάρ του παντελονιού του ήταν ανοιχτό. Με ψυχραιμία έσπευσε να το κλείσει, μία κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές του.

Βίντεο και στιγμιότυπα της βραδιάς κοινοποιήθηκαν στα social media κάνοντας viral τη στιγμή, ενώ χρήστες σχολίασαν με χιούμορ το περιστατικό.