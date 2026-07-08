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Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντος κρέατος προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – ΥΦΑΝΤΗΣ», με ημερομηνία ανάλωσης 08/07/2026 και ημερομηνία ζύγισης 24/06/2026, το οποίο παράγεται από την εταιρεία «Α & Χ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» για το έτος 2026, με τα αποτελέσματα να οδηγούν στην άμεση απαίτηση ανάκλησης ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας.

Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη ξεκινήσει τους προβλεπόμενους ελέγχους, ενώ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.