«Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά το προϊόν MILBONA High Protein Pudding, Chocolate Flavour με ημερομηνία λήξης 17/07/2026 και Lot No L 152» τονίζεται.

Στον απόηχο της ανάκλησης ακατάλληλης παρτίδας πουτίγκας από τα καταστήματα LIDL όπως διέταξε ο ΕΦΕΤ καθώς επιβεβαιώθηκε αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων του τροφίμου (χρώμα, υφή, οσμή), τα σούπερ μάρκετ LIDL εξέδωσαν ανακοίνωση όπου τοποθετούνται για την επίμαχη ανάκληση.

Η ανακοίνωση των LIDL για την ανακληθείσα παρτίδα και την διαδικασία αποζημίωσης των καταναλωτών

Όπως σημειώνεται από τα LIDL «ξ εταιρεία FUDE & SERRAHN ενημερώνει για ανάκληση του προϊόντος Milbona High Protein Pudding, Chocolate Flavour με ημερομηνία λήξης 17/07/2026 και L 152. Θεσσαλονίκη 26.06.2026. H εταιρεία FUDE & SERRAHN , προχωρά σε προληπτική ανάκληση του προϊόντος MILBONA High Protein Pudding, Chocolate Flavour με ημερομηνία λήξης 17/07/2026 και Lot No L 152 , καθώς σε έλεγχο από κρατική υπηρεσία βρέθηκαν μεμονωμένα τεμάχια με αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (χρώμα, υφή, οσμή). Ως εκ τούτου, η εταιρεία FUDE & SERRAHN προτρέπει όλους τους πελάτες να λάβουν υπόψιν τους την ανάκληση και να σταματήσουν την κατανάλωση του προϊόντος.

Το προϊόν Milbona High Protein Pudding, Chocolate Flavour πωλήθηκε από την LIDL HELLAS και μπορεί να επιστραφεί σε οποιοδήποτε κατάστημά μας, με το τίμημα της αγοράς να επιστρέφεται, ακόμη και χωρίς την απόδειξη αγοράς. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά το προϊόν MILBONA High Protein Pudding, Chocolate Flavour με ημερομηνία λήξης 17/07/2026 και Lot No L 152. Άλλα προϊόντα που πωλούνται από τα καταστήματά μας, όπως και άλλα προϊόντα της εταιρείας FUDE & SERRAHN δεν επηρεάζονται από αυτή την ανάκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας. Η εταιρεία FUDE & SERRAHN ζητά συγγνώμη από όλους τους καταναλωτές για την αναστάτωση που πιθανόν προκλήθηκε.»

ΕΦΕΤ: Τι ανακοίνωσε για την ανάκληση της πουτίγκας

Στην ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ σημειώνει ότι προχωρά στην ανάκληση επιδορπίου γάλακτος πουτίγκας με γεύση σοκολάτα (High Protein Pudding Chocolate Flavour) που πωλείται από τα σούπερ μάρκετ LIDL. Ειδικότερα καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν «Eπιδόρπιο γάλακτος πουτίγκας με γεύση σοκολάτας» με την εμπορική ονομασία «HIGH PROTEIN Pudding-CHOCOLATE FLAVOUR», εμπορικό σήμα «MILBONA», σε περιέκτη 200g, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17.07.2026, αρ. παρτίδας 152, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Fude+Serrahm Milchprodukte, GmbH& Co KG, Englische Planke 2, D-20459 Hamburg, Γερμανία και διανέμεται από την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ "LIDL" στα υποκαταστήματά της να μην το καταναλώσουν». Η ανάκληση αποφασίστηκε καθώς, ο ΕΦΕΤ ( Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας) κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών καταναλωτών και μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, επιβεβαίωσε την αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων του τροφίμου (χρώμα, υφή, οσμή). Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση της παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος και εποπτεύει τη διαδικασία ανάκλησης ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

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Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

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