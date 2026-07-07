Τι εντόπισαν οι κυπριακές Αρχές και ενημέρωσαν για την ανάκλησή του - Το επίμαχο προϊόν πωλείται σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

«Καμπανάκι» ανάκλησης για ηλεκτρικό μπρίκι κινεζικής προέλευσης εξέδωσε το ευρωπαϊκό σύστημα ταχείας ειδοποίησης Safety Gate, καθώς το προϊόν κρίθηκε επικίνδυνο για τους καταναλωτές λόγω σοβαρού κινδύνου εγκαυμάτων κατά τη χρήση του.

Η ειδοποίηση, δημοσιεύθηκε στις 2 Ιουλίου 2026, έπειτα από κοινοποίηση των κυπριακών αρχών, οι οποίες διέταξαν την άμεση ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς καταναλωτές. Η ανάκληση αφορά το ηλεκτρικό μπρίκι Marado, μοντέλο MA-1639, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα και διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία. Πρόκειται για ηλεκτρικό μπρίκι με πλαϊνή λαβή, μαύρη πλαστική βάση και ενσωματωμένο καλώδιο τροφοδοσίας.

Γιατί αποφασίστηκε η ανάκληση

Σύμφωνα με την έκθεση του Safety Gate, κατά τη φυσιολογική χρήση της συσκευής και ενώ ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες πλήρωσης, το μπρίκι παρουσιάζει υπερχείλιση. Η διαρροή καυτού υγρού μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στον χρήστη, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος μέσα στην κουζίνα. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης (Low Voltage Directive) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέτει τους κανόνες ασφαλείας για τις ηλεκτρικές συσκευές που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

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Άμεση ανάκληση από τους καταναλωτές

Οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου έδωσαν εντολή στον διανομέα να προχωρήσει σε ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ από τις 16 Μαρτίου 2026. Η συγκεκριμένη ενέργεια σημαίνει ότι όσοι έχουν ήδη αγοράσει την καφετιέρα καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση της και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του προμηθευτή ή του σημείου αγοράς για την επιστροφή ή αντικατάστασή της.