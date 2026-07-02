Ανακαλούνται θερμομονωτικές πλάκες Styropan XPS ETICS – Δείτε ποια παρτίδα αφορά

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε την εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας θερμομονωτικών πλακών Styropan XPS ETICS, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με τη δηλωμένη κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά (Class E), γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο διάδοσης φωτιάς.

Aυτές είναι οι θερμομονωτικές πλάκες που ανακαλούνται

Η ανάκληση αφορά τις θερμομονωτικές πλάκες XPS για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS), διαστάσεων 1250 x 600 x 20 χιλιοστών, με Barcode/EAN 5213004420797 και παρτίδα παραγωγής 12.03.2024. Συνολικά επηρεάζονται 240 τεμάχια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη φάση προσωρινής έκθεσης του προϊόντος πριν από την εφαρμογή των τελικών επιχρισμάτων του συστήματος ETICS, ενδέχεται να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συμβολής στη διάδοση της φωτιάς.

Η εταιρεία Ι. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε., που προχωρά στην εθελοντική ανάκληση, καλεί πελάτες, συνεργάτες και καταναλωτές να μην διαθέσουν, πωλήσουν ή χρησιμοποιήσουν προϊόντα της συγκεκριμένης παρτίδας, να δεσμεύσουν άμεσα τυχόν αδιάθετες ποσότητες και να ελέγξουν την ετικέτα του προϊόντος για τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία παραγωγής.

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Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τις συγκεκριμένες θερμομονωτικές πλάκες καλούνται να επικοινωνήσουν με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας για οδηγίες σχετικά με την επιστροφή, την αντικατάσταση ή άλλη κατάλληλη διαχείριση του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, η εταιρεία διαθέτει τη γραμμή επικοινωνίας 2310 722384 (εσωτερικό 3), καθώς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .