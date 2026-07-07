Ο Σάκης Κατσούλης μίλησε για την περιπέτεια που βίωσε η οικογένειά του.

Το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου, ο Σάκης Κατσούλης προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους ότι έπεσαν θύματα κλοπής.

Όπως περιέγραψε, το συμβάν σημειώθηκε στην αποθήκη που διατηρούν και φυλάσσουν τα απαραίτητα μηχανήματα για την επιχείρησή τους, ενώ το αντικείμενο που κλάπηκε είναι αρκετά μεγάλης αξίας.

Μέσω του σχετικού βίντεο, ενημερώνει ότι η κλοπή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, ωστόσο οι ίδιοι το πληροφορήθηκαν μία ημέρα αργότερα.

Η ανάρτηση του Σάκη Κατσούλη

«Συνέβη εχθές, ήταν μία πολύ σημαντική ημέρα για εμάς γιατί ο μπεμπίνος μας έγινε ενός μήνα. Πληροφορηθήκαμε χθες μέσα στη μέρα ότι πέσαμε θύματα κλοπής. Έχουμε μια αποθήκη που πηγαίνουμε τους αυτόματους πωλητές, τους αλλάζουμε χρώμα, βάζουμε αυτοκόλλητα, τους ρυθμίζουμε, βάζουμε τις οθόνες, τα τάμπλετ, κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία για να είναι έτοιμα να τοποθετηθούν στα νέα σημεία.

«Την Κυριακή λοιπόν, γύρω στις 18.30 το απόγευμα πληροφορηθήκαμε ότι ένας κύριος, τον οποίο θα βάλω σε επόμενο story σε φωτογραφίες και βίντεο, μας έκλεψε ένα ολόκληρο μηχάνημα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλης αξίας και πιο πολύ για την ομάδα μας που έχει δουλέψει πάνω σε αυτό για να το ετοιμάσει και να τοποθετηθεί σε ένα νέο σημείο».

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Σε επόμενο story χρησιμοποίησε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ζητώντας παράλληλα βοήθεια από τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ώστε να επικοινωνήσουν μαζί του στην περίπτωση που γνωρίζουν κάτι περαιτέρω.

«Το συγκεκριμένο όχημα χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του μηχανήματος. Αν κάποιος το αναγνωρίζει ή είδε οτιδήποτε στην περιοχή εκείνη την ώρα, παρακαλώ ας μας στείλει μήνυμα», αναγράφει στο σχετικό απόσπασμα.

Αμέσως μετά δημοσιοποίησε νέες φωτογραφίες από το σημείο δράσης αναφέροντας «Πρόκειται για ένα μηχάνημα μεγάλης αξίας, πάνω στο οποίο είχε δουλέψει ολόκληρη η ομάδα μας. Κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για τον εντοπισμό του».

Η προσπάθειά του μάλιστα για τον εντοπισμό του δράστη φαίνεται να απέδωσε καρπούς, καθώς ο λίγες ώρες αργότερα, δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης με ένα μήνυμα που έλαβε από διαδικτυακό του ακόλουθο.

Μέσω αυτού, ο άγνωστος αποστολέας, ενημερώνει τον Σάκης Κατσούλη για τον εντοπισμό του μηχανήματος σε περιοχή της Αθήνας.