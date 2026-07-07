Η ανάρτηση της Νέας Δημοκρατίας στα social media για τη σημερινή επέτειο της νίκης στις εκλογές του 2019.

Συμπληρώνονται σήμερα 7 χρόνια από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2019. Το κυβερνών κόμμα έκανε σχετική ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media με μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη έξω από τα γραφεία της ΝΔ, στην Πειραιώς, μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.

«Το 2019 αποδείξαμε ότι Ενωμένοι Μπορούμε.

7 χρόνια μετά συνεχίζουμε με την ίδια θέληση και αποφασιστικότητα.

Σας ευχαριστούμε», αναφέρει η ανάρτηση στον λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας.

{https://www.facebook.com/neadhmokratia/posts/pfbid0kwzoKc9XNzhdXEbphfbgSzMN6VXa7ugx53nT7NKpgVefzvubGf6pnZE5wjjNteKnl}

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Για την ιστορία, οι βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 ήταν πρόωρες εκλογές. Ο τότε πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, τις προκήρυξε μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του ίδιου έτους.

Η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές με αυτοδυναμία, λαμβάνοντας ποσοστό 39,85% και 158 έδρες. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με 31,53% και 86 έδρες. Αναλυτικά τα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή: