Πώς μπορούν να δουν οι υποψήφιοι για ποιες Στρατιωτικές, Πυροσβεστικές, Αστυνομικές σχολές κρίθηκαν κατάλληλοι - Οι οδηγίες.

Με το βλέμμα στραμμένο στις Βάσεις 2026 αναρτήθηκαν σήμερα στην πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr τα αποτελέσματα των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις ένστολες σχολές.

Πού και πώς θα δείτε τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr και οι υποψήφιοι μπορούν να τα δουν πληκτρολογώντας τον 8ψηφιο κωδικό και τα 4 πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών σας στοιχείων: Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο. Τα αποτελέσματα καλύπτουν το σύνολο των σχολών που απαιτούν προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες) Στρατιωτικές Σχολές Αστυνομικές Σχολές, Ακαδημίες Εμπ. Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστική Ακαδημία

Για κάθε υποψήφιο αναφέρονται μόνο οι σχολές για τις οποίες κρίθηκε κατάλληλος-ικανός. Αν μια σχολή δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματά σας, σημαίνει ότι δεν κρίθηκε καταλληλότητα γι’ αυτήν. Η ανάρτηση αφορά τόσο τους υποψηφίους της Γενικής Σειράς όσο και αυτούς των Ειδικών Κατηγοριών.

Όπως επισημαίνει ο κ. Γιάννης Ζαμπέλης Καθηγητής Μαθηματικών - Εκπαιδευτικό Αναλυτή και δημιουργός του paideianet.com το «κατάλληλος-ικανός» αποτελεί προϋπόθεση και όχι εγγύηση εισαγωγής. «Tα αποτελέσματα καταλληλότητας δείχνουν ότι ο υποψήφιος πέρασε επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κ.λπ.) και δικαιούται να δηλώσει τη σχολή στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Η τελική εισαγωγή εξαρτάται από τη μοριοδότηση και τις θέσεις εισακτέων. Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν τις αντίστοιχες σχολές στο Μηχανογραφικό Δελτίο, όταν ανοίξει η πλατφόρμα. Σχολή που δεν δηλώνεται στο Μηχανογραφικό δεν μπορεί να οδηγήσει σε εισαγωγή, ανεξάρτητα από την καταλληλότητα.» τονίζει ο κ. Ζαμπέλης.

Η ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ για τα αποτελέσματα στις προκαταρκτικές εξετάσεις

«Αναρτήθηκαν τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Οι υποψήφιοι της Γενικής Σειράς και των Ειδικών Κατηγοριών, μπορούν να ενημερωθούν για την καταλληλόλητα-ικανότητα τους, πληκτρολογώντας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τον οκταψήφιο Κωδικό τους Αριθμό Εξετάσεων και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο). Διευκρινίζεται ότι για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ.).»