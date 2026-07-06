Η πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών, δηλαδή οι αποδοχές μετά την αφαίρεση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το 2025

Παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τη σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας, οι Έλληνες εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο ακόμη χρόνια μισθολογικής στασιμότητας. Η Εαρινή Έκθεση 2026 του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) αποτυπώνει με σαφήνεια το παράδοξο της ελληνικής οικονομίας: η ανάπτυξη συνεχίζεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ωστόσο τα εισοδήματα των εργαζομένων παραμένουν καθηλωμένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η έκθεση, η πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθωτών, δηλαδή οι αποδοχές μετά την αφαίρεση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το 2025. Η ίδια εικόνα αναμένεται να διατηρηθεί και το 2026, καθώς η αντίστοιχη πρόβλεψη κάνει λόγο για νέα οριακή αύξηση της τάξης του 0,1%.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια απότομη επιβράδυνση σε σχέση με το 2024, όταν οι πραγματικοί μισθοί είχαν ενισχυθεί κατά 3,6%, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών που προκάλεσε το κύμα ακρίβειας των ετών 2022 και 2023. Ωστόσο, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η ουσιαστική ανάκαμψη των εισοδημάτων μετατίθεται για το 2027, οπότε οι πραγματικές αποδοχές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 1,8%, υπό την προϋπόθεση ότι ο πληθωρισμός θα ακολουθήσει καθοδική πορεία.

Κύρια αιτία της στασιμότητας παραμένει ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός. Ο δομικός πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2025 στο 3,6%, σημαντικά υψηλότερα από το 2,4% που καταγράφηκε στην ευρωζώνη. Παράλληλα, οι ανατιμήσεις σε βασικές κατηγορίες δαπανών, όπως η στέγαση, η ενέργεια, η εστίαση και η ένδυση, συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εξανεμίζοντας τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διάμεσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός στη χώρα ανέρχεται σε περίπου 18.000 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τα 39.808 ευρώ. Με άλλα λόγια, ο Έλληνας εργαζόμενος αμείβεται με λιγότερο από το μισό του μέσου Ευρωπαίου, ενώ ακόμη και μετά την προσαρμογή στο κόστος ζωής οι αποδοχές παραμένουν μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρώπη.

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Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο αποδίδει το μισθολογικό έλλειμμα κυρίως στη χαμηλή παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας αντιστοιχεί περίπου στο 50% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, ενώ η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο φτάνει μόλις στο 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες εξακολουθούν να εργάζονται περισσότερες ώρες από τους περισσότερους Ευρωπαίους.

Η έκθεση καταλήγει ότι η βιώσιμη αύξηση των μισθών προϋποθέτει ουσιαστική βελτίωση της παραγωγικότητας και διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, ώστε η ανάπτυξη της οικονομίας να μεταφραστεί τελικά σε πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων.