Ο άτυχος 33χρονος συγκρούστηκε με την μηχανή του μετωπικά με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά και ξεψύχησε στην άσφαλτο.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που γράφτηκε στη άσφαλτο στα Χανιά όταν 33χρονος αξιωματικός της 115 Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, σκοτώθηκε σε τροχαίο καθοδόν για να αναλάβει υπηρεσία, στις 6:45 σήμερα το πρωί.

Όλα συνέβησαν στο Ακρωτήρι, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριματοφόρο του Δήμου Πλατανιά. Ο άτυχος Ανθυποσμηναγός σύμφωνα με το zarpanews.gr άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο καρμανιόλα στο Αρώνι. Η μοιραία σύγκρουση έγινε σε στροφή όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή του 33χρονου με κατεύθυνση προς Ακρωτήρι, συγκρούστηκε μετωπικά, με το απορριματοφόρο που επέστρεφε άδειο από τη ΔΕΔΙΣΑ. Ο οδηγός παρόλο που δεν τραυματίστηκε, μέχρι το μεσημέρι παρέμενε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων σε κατάσταση σοκ. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάνοντος έχει ξεκινήσει το τμήμα τροχαίας Χανίων. Στο μεταξύ, η μητέρα του 32χρονου αναμένεται απόψε στα Χανιά, από την Θεσσαλονίκη.

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Το συλλυπητήριο μήνυμα του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη του για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, με όχημα του Δήμου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως από την Τροχαία Χανίων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά. Ο Δήμος Πλατανιά, αιρετοί κι εργαζόμενοι, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος, συμπαραστεκόμενοι στο βαρύ τους πένθος. Σε ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη του εκλιπόντος, ο Δήμος προχωρά στην αναβολή της προγραμματισμένης για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μουσικοχορευτικής εκδήλωσης “2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα”, στο αλσύλλιο του Ι.Ν Αγίας Τριάδας Γαβαλομουρίου Βουκολιών.

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Η ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αναφέρει « Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ), 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.»