Στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ στα Γιαννιτσά μίλησε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Με τη συμμετοχή αρκετού κόσμου πραγματοποιήθηκε στην Πέλλα η πρώτη δημόσια εκδήλωση της ΕΛΑΣ το βράδυ της Κυριακής (05/07), στα Γιαννιτσά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πολίτες.

«Η λογική των εκδηλώσεων με τίτλο "Τώρα Μιλάμε" είναι να είμαστε εδώ μαζί σας, να σας ακούμε, να συζητάμε για να σχεδιάσουμε πολιτικές και να δρομολογήσουμε λύσεις πάνω στα προβλήματα που εσείς μεταφέρετε, που εσείς ζείτε» επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, απευθυνόμενος στους πολίτες που ανταποκρίθηκαν «μαζικά στο κάλεσμα της Συμπαράταξης και συμμετείχαν ενεργά στην πρώτη πολιτική εκδήλωσή του στο Ν. Πέλλας».

«Ως κόμμα 40 ημερών θέλουμε να σας ακούμε και να παρουσιάσουμε επεξεργασμένα και κοστολογημένα τις θέσεις μας που θα εξειδικευτούν και θα παρουσιαστούν στην Δ.Ε.Θ., από τον Πρόεδρό μας Αλέξη Τσίπρα», τόνισε προσθέτοντας ότι «το ερώτημα δεν είναι να φύγει απλά αυτή η κυβέρνηση, το ζήτημα είναι να φύγουν για να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή όλων μας. Αυτό είναι το βασικό νόημα των εκδηλώσεων διαλόγου με τους πολίτες».

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Στο επίκεντρο της εκδήλωσης ήταν οι πολίτες της Πέλλας που πήραν τον λόγο και μίλησαν για τα σημαντικότερα θέματα που τους απασχολούν και για όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Με τις παρεμβάσεις τους αναφέρθηκαν σε θέματα δημόσιας υγείας, παιδείας, στα προβλήματα των αγροτών, στους προβληματισμούς των νέων, στις αγωνίες των ελεύθερων επαγγελματιών και των εργαζομένων ενώ παράλληλα μοιράστηκαν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μέσα από όλες τις παρεμβάσεις αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος τέτοιων πρωτοβουλιών που ακουμπά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο «αίτημα των πολιτών να ακουστεί η φωνή τους, να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την ανάδειξη των λύσεων και ανάπτυξη ενός διαλόγου που δίνει προοπτική, εμπιστοσύνη και ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν».