Νέο επεισόδιο στην ταραχώδη σχέση του πρίγκιπα Χάρι με τη βασιλική οικογένεια.

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα μείνει τελικά στο παλάτι, στο νέο «επεισόδιο» από το «σίριαλ» της ταραχώδους σχέσης του 41χρονου με τη βασιλική οικογένεια. Και οι δύο πλευρές παρουσιάζουν διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Οι συνεργάτες του πρίγκιπα Χάρι ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας πως εκείνος αποδέχθηκε την πρόσκληση του παλατιού να μείνει στο Μπάκιγχαμ, κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο, από σήμερα. Όμως, πηγές από τη βασιλική οικογένεια ανέφεραν πως ο γιος του βασιλιά Καρόλου δεν απάντησε εγκαίρως στην προσφορά για τη διαμονή του και ότι ο πρίγκιπας Χάρι ενημερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου πως δεν θα μπορέσει να μείνει στο Μπάκιγχαμ.

Τελικά, εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι επανήλθε λέγοντας πως από ό,τι καταλαβαίνει η πλευρά τους, «αποσύρθηκε» η πρόταση να μείνει ο 41χρονος στο παλάτι, κίνηση που χαρακτήρισαν «απογοητευτική». Με αυτό τον χαοτικό τρόπο ξεκινά η επίσκεψη του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία, για την υποστήριξη της φιλανθρωπικής δράσης του.

Τι λέει ο πρίγκιπας Χάρι και τι το Μπάκιγχαμ

Σύμφωνα με την εκδοχή του Μπάκιγχαμ, έκαναν μια προσφορά στον πρίγκιπα Χάρι για τη διαμονή του, αλλά η ομάδα του δεν επιβεβαίωσε αν την αποδέχεται και στη συνέχεια, το Σάββατο, απέρριψαν επίσημα την πρόσκληση.

Αργότερα την ίδια ημέρα, η ομάδα του δούκα του Σάσεξ άλλαξε θέση και αποδέχθηκαν την προσφορά για τη διαμονή του στο Μπάκιγχαμ. Όμως, ήταν ήδη αργά προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις και να του διατεθεί προσωπικό.

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Το παλάτι ανέφερε πως ο πρίγκιπας Χάρι ενημερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου πως δεν θα μπορούσε να μείνει στο Μπάκιγχαμ και ότι είχε γνώση της απόφασης. Επίσης, υπήρχαν ανησυχίες από το παλάτι για τη διαμονή του δούκα στο απόλυτο σύμβολο της μοναρχίας, καθώς αύριο, Τρίτη, αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση για την προσφυγή του στη δικαιοσύνη κατά της Associated Newspapers.

Ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι περιέγραψε διαφορετικά την κατάσταση, υποστηρίζοντας πως το Μπάκιγχαμ απέσυρε την προσφορά την οποία είχαν αποδεχθεί επίσημα.

Η προσφορά φαίνεται πως αφορούσε μόνο μία διανυκτέρευση και προέκυψε το ερώτημα για το αν το παλάτι δεν μπορεί να φιλοξενήσει ένα άτομο για μια νύχτα. Επίσης, ανέφεραν ότι ήταν γνωστό από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έβγαινε η δικαστική απόφαση, απορρίπτοντας αυτό το επιχείρημα.

«Δεν είναι σαφές γιατί, ενώ είχε γίνει επισήμως αποδεκτή η πρόταση διαμονής, τώρα αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή», ανέφεραν.

Περιπλέκεται η συνάντηση πρίγκιπα Χάρι- βασιλιά Καρόλου

Όλο αυτό το σίριαλ απέδειξε ξανά το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και την προβληματική μεταξύ τους επικοινωνία.

Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, γίνεται πιο περίπλοκο το να συναντηθεί ο πρίγκιπας Χάρι με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, κάτι που αναμενόταν να συμβεί αυτή την εβδομάδα.

Στο Λονδίνο δεν θα ταξιδέψουν τελικά η Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, Άρτσι και Λίλιμπετ, όπως σχεδιαζόταν αρχικά. Τα πλάνα άλλαξαν ότι κατέστη σαφές πως δεν θα είχαν αστυνομική προστασία. Ωστόσο, είναι πιθανό η ηθοποιός και τα παιδιά τους να πάνε στο Μπέρμιγχαμ, όπου θα βρεθεί επίσης ο πρίγκιπας Χάρι.

Πηγή: BBC