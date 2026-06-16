Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η παραδοσιακή τελετή στη Βρετανία άρχισε την Τρίτη 16 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 20 του μήνα.

Αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας και περίεργα καπέλα: Με απλά λόγια άρχισαν οι παραδοσιακές ιπποδρομίες του Άσκοτ στη Βρετανία.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα έφτασαν στον ιππόδρομο με όλη τη μεγαλοπρέπεια όπως ορίζει το πρωτόκολλο πάνω σε άμαξα.

Το dress code ορίζει ακόμα καπέλο, φόρεμα ως το γόνατο ή αντίστοιχη φούστα για τις κυρίες και ημίψηλο καπέλο και πρωινό κοστούμι ή φράκο για τους κυρίους.

{https://x.com/sarahdiaryz/status/2066894779007353007}

{https://x.com/implmaterial/status/2066869155161108976}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η παραδοσιακή τελετή άρχισε την Τρίτη 16 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 20 του μήνα.

Η βασιλική πομπή μπήκε στον χώρο καθώς σε όλο το Άσκοτ αντηχούσε ο εθνικός ύμνος. Το Royal Ascot 2026 άρχισε επίσημα.

{https://x.com/RoyalCentral/status/2066871286383415786}

{https://x.com/RoyalCentral/status/2066881325114523704}

Το βασιλικό ζεύγος έστειλε επιστολή ότι θα παραστεί όπως έγραψε πως μερικά από τα καλύτερα άλογα της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας και Ασίας θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, που θα προβληθεί σε πάνω από 200 χώρες.

{https://x.com/mike_d4ndo/status/2066882219419881882}

{https://x.com/ChristinsQueens/status/2066871358718353781}

Εκτός από το βασιλικό ζεύγος, την παράσταση έκλεψαν τα περίεργα καπέλα των κυριών που είχαν πάνω τους τα πάντα, από λουλούδια μέχρι καρότα.

Φωτογραφίες AP