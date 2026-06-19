Τα τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά, μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ.

Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, στη Βρετανία και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρά τραυματισμένα άτομα.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα τρένο από το Νότιγχαμ και ένα από το Κόρμπι, αμφότερα με προορισμό τον σταθμό St Pancras. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μία αμαξοστοιχία είχε σταματήσει και η άλλη έπεσε πάνω της, στην πίσω μεριά. «Ανταποκρινόμαστε σε αναφορές για σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται δύο τρένα, στην περιοχή του Μπέντφορντ», ανέφερε ανάρτηση της αστυνομίας μεταφορών της Βρετανίας. Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πόσοι έχουν τραυματιστεί, ούτε ποια είναι η κατάστασή τους.

{https://x.com/BTP/status/2068026434480672855}

Στο σημείο έσπευσαν πέντε ελικόπτερα- ασθενοφόρα και 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ διακόπηκαν δρομολόγια των τρένων και οι πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν την περιοχή.

Πώς έγινε η σύγκρουση των τρένων στη Βρετανία

Η σύγκρουση έγινε περίπου τέσσερα χιλιόμετρα νότια του σταθμού του Μπέντφορντ. Σύμφωνα με την Telegraph, η σύγκρουση έγινε περίπου στις 17:15, σε ώρα αιχμής και φαίνεται πως το τρένο από το Κόρμπι έπεσε στην πίσω πλευρά της αμαξοστοιχίας από το Νότιγχαμ.

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Οι πρώτες πληροφορίες της Telegraph αναφέρουν ότι το ένα τρένο είχε σταματήσει λόγω βλάβη σε σύστημα ασφαλείας, το Αυτόματο Σύστημα Προειδοποίησης, που ακινητοποιεί τα τρένα αν περάσουν κόκκινο σηματοδότη. Ο μηχανοδηγός του σταματημένου τρένου μιλούσε τηλεφωνικά με το προσωπικό συντήρησης, για τη βλάβη, όταν έπεσε πάνω του, από την πίσω μεριά, η άλλη αμαξοστοιχία. Η Telegraph δημοσίευσε χάρτη που αποτυπώνει το σημείο της σύγκρουσης, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα.

Οι πρώτες εικόνες μετά τη σύγκρουση

{https://x.com/RapidReport2025/status/2068026871246110943}

{https://x.com/MarioNawfal/status/2068035023064961259}

«Σαν να ήμουν σε έκρηξη βόμβας»

Επιβάτης ενός εκ των δύο τρένων περιέγραψε ότι είδε ανθρώπους με αίματα και κατά τα φαινόμενα κατάγματα στα πόδια.

«Ένιωσα σαν να ήμουν σε έκρηξη βόμβας», είπε στο BBC ο Πίτερ Ναπ, ο οποίος ήταν σε ένα από τα μπροστινά βαγόνια. Είπε πως είδε ανθρώπους με «αίματα στα πρόσωπα», κάποιους που φαινόταν σαν να υπέστησαν κάταγμα στα πόδια και «καπνό παντού».

Ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν «πολύ τυχερός», αλλά πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να φανταστώ σε τι κατάσταση είναι ο μηχανοδηγός».