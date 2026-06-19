Ο Τραμπ απειλεί εκ νέου το Ιράν ότι δεν πρόκειται να πάρει καθόλου χρήματα μετά το πέρας των 60 ημερών που ορίζει το μνημόνιο κατανόησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στη γνωστή απειλητική ρητορική του προς το Ιράν, απαντώντας επί της ουσίας, σε μήνυμα που αποδίδεται στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ και ο οποίος φέρεται να δήλωσε πως σε ό,τι αφορά στο μνημόνιο συνεργασίας ο Τραμπ ενήργησε με απελπισία.

Η οργισμένη αντίδραση Τραμπ, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άργησε να έρθει. Έτσι, κατά τον προσφιλή του τρόπο απάντησε χωρίς ωστόσο να κατονομάζει ή να εξηγεί πού απευθύνονται οι απειλές του.

«Δεν συναντηθήκαμε από απελπισία, το Ιράν το έκανε αυτό. Τελείωσαν! Θα συνεχίσουμε με τις 60 Μέρες. Δεν θα πάρουν χρήματα ούτε 10 σεντς!».

Ο Τραμπ αναφέρεται στις 60 μέρες της εκεχειρίας που ορίζει το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε ο ίδιος στις Βερσαλίες αλά και ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ως διαμεσολαβητής.

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Το μήνυμα που εξόργισε τον Τραμπ

Την Πέμπτη ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ φέρεται να δήλωσε πως ενέκρινε το μνημόνιο κατανόηση με τις ΗΠΑ παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του.

Σε μήνυμα που αποδίδεται στον Μοτζταμπά Χαμενεΐ είπε ότι έδωσε την έγκρισή του για την υπογραφή του MoU μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των ΗΠΑ αν και είχε «άλλη άποψη επί τη αρχής», όταν έλαβε τις διαβεβαιώσεις ότι θα προστατευθούν τα δικαιώματα του Ιράν και του «Μετώπου Αντίστασης».

Στο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την υπογραφή του MoU, ο Χαμενεϊ είπε πως οι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν κάνει εκτεταμένες προσπάθειες «από συμπόνια και καλή θέληση» για να επιτευχθεί συμφωνία ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ενήργησε «από απελπισία» και χρησιμοποίησε «κάθε είδους πίεση» για να την εξασφαλίσει.

Ο Χαμενεΐ σημείωσε ακόμα ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με την ιδιότητά του ως επικεφαλής του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε πίστη για λογαριασμό του και άλλων μελών του συμβουλίου ότι θα διασφαλίσει τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του Μετώπου Αντίστασης.

Το μήνυμα φαίνεται να στοχεύει στην αντιμετώπιση της κριτικής από τους σκληροπυρηνικούς που αντιτίθενται στη συμφωνία, με τον Χαμενεΐ να λέει ότι το ιρανικό έθνος και ο ίδιος θα περιμένουν τώρα την εκπλήρωση των όρων.

Προειδοποίησε επίσης ότι μελλοντικές δια ζώσης διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης «του εχθρού». «Από αυτή τη στιγμή, εμείς - εσύ το υπερήφανο έθνος και αυτός ο ταπεινός υπηρέτης - θα περιμένουμε την υλοποίηση των δηλωμένων όρων», είπε.