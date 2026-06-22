Ο Τραμπ επαναλαμβάνει πράγματα που είναι ανακριβή ως προς τα γεγονότα, ώστε αυτά να συνάδουν με την εμμονή που έχει με τον αριθμό 22.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως έχει μία περίεργη εμμονή με τον αριθμό 22 και κανείς δεν ξέρει πραγματικά το γιατί, γράφει το NBC.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι 80 ετών, να είναι ο 45ος και 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά τελευταία ο αγαπημένος του αριθμός είναι το 22» όπως παρατήρησαν οι Monica Alba και Caroline Kenny του NBC.

Αυτό περιλαμβάνει την εσφαλμένη του διατύπωση ότι η Ουάσινγκτον έχει 22 συντριβάνια, ενώ στην πραγματικότητα έχει 18, η επίσης λάθος αναφορά του σε 22 οικονομολόγους κατόχους του Βραβείου Νόμπελ και στο ότι ο αμερικανικός στρατός προσφάτως κατέστρεψε 22 πλοία στο Ιράν. Επίσης ο Τραμπ έχει κάνει αναφορά σε μία πισίνα που φέρεται έχτισε πριν από 22 χρόνια, ενώ περιέγραψε και ένα συμβούλιο που είχε με 22 ειδικούς της ιατρικής ενώ παραπονέθηκε πως χρειάζεται 22 ώρες για ένα ταξίδι στην Ασία.

«Τον Ιούνιο, εξαλείψαμε την πυρηνική ικανότητα του Ιράν στην Επιχείρηση «Midnight Hammer», το είδατε αυτό. Οι άνθρωποι περίμεναν 22 χρόνια για να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ τον Ιανουάριο σε ομιλία του στην Αϊόβα. Τον Μάρτιο, περιγράφοντας μία άλλη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, είπε πως «τα αποκαλούν ορυχεία και όλα, και τα 22 ορυχεία καταστράφηκαν».

Επίσης, σε ένα δείπνο για το Χάνουκα, ο Τραμπ έκανε πάλι αναφορά στον αριθμό 22 λέγοντας ότι «κανένας πρόεδρος δεν είχε το θάρρος να τους αφήσει (τους πιλότους) να πάνε και να το κάνουν αυτό. Ήθελαν να το κάνουν αυτό εδώ και 22 χρόνια, και οι προκάτοχοί τους ήταν οι νέοι πιλότοι τότε, αλλά για 22 χρόνια, τρεις φορές το χρόνο, εξασκούνταν σε αυτό» είπε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το «22» του Τραμπ και το «13» του Ρούσβελτ

Ωστόσο, παραμένει ασαφές γιατί ο Τραμπ έχει τέτοια εμμονή με τον συγκεκριμένο αριθμό. Πολλοί πρόεδροι έχουν δεισιδαιμονίες, όπως ο φόβος του προέδρου Ρούσβελτ για τον αριθμό 13, που τον έκανε να μην παραστεί ποτέ σε δείπνο όπου υπήρχαν ακριβώς 13 καλεσμένοι. Στην περίπτωση του Τραμπ, ωστόσο, η εμμονή με το 22 τον αναγκάζει να κάνει περισσότερα από το να δημιουργεί υλικοτεχνικά προβλήματα στους διοργανωτές των εκδηλώσεών του. Ο Τραμπ λέει πράγματα που είναι ανακριβή ως προς τα γεγονότα, ξανά και ξανά, ώστε αυτά να συνάδουν με την εμμονή που έχει με τον αριθμό 22.

Η μόνη ρεαλιστική αναφορά στον αριθμό 22, σημειώνει το NBC, είναι η αποφασιστικότητά του να καταργήσει την 22η Τροπολογία του συντάγματος, προεκειμένου να μπορέσει να είναι υποψήφιος για 3η φορά.

«Ίσως να κάνω μία ακόμα θητεία. Να κατέβω άλλη μία φορά υποψήφιος;» ρώτησε το κοινό σε ομιλία του στο Τέξας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η 22η Τροπολογία πρέπει να καταργηθεί, επαναλαμβάνοντας τον ψευδή ισχυρισμό του ότι του έκλεψαν τις εκλογές του 2020, άρα για αυτόν ακριβώς τον λόγο δικαιούται την τρίτη του θητεία, όπως έχει πει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την εμμονή του Τραμπ με τον αριθμό 22, δεν είχε να δώσει καμία απάντηση.

Με πληροφορίες του NBC





