Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ευρέως ότι ο Στάρμερ θα αποχωρήσει σήμερα Δευτέρα, με την υποστήριξη να στρέφεται προς τον Άντι Μπέρναμ, τον απερχόμενο δήμαρχο του Μάντσεστερ που κέρδισε σε πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε την Κυριακή το μέλλον του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ισχυριζόμενος ότι «θα παραιτηθεί», εν μέσω έντονης φημολογίας ότι ο ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του ακόμα και τη Δευτέρα.

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αν και παραμένει ασαφές εάν ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει κάτι με βεβαιότητα ή αν απλώς συμμετέχει στον σχολιασμό της επικαιρότητας.

Το βρετανικό πρακτορείο PA Media μετέδωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει μιλήσει με τον Στάρμερ από τότε που οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ, ηγέτη του κεντροαριστερού Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, λέγοντας ότι η αναποτελεσματική χάραξη πολιτικής θα είναι η αιτία της πολιτικής του πτώσης.

«Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα - Μετανάστευση και Ενέργεια», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «(ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ!)».

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Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παροτρύνει τη βρετανική κυβέρνηση να ανακαλέσει το «πάγωμα» στην έκδοση νέων αδειών έρευνας (και εκμετάλλευσης) πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, ενώ έχει επικρίνει και τα αιολικά πάρκα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αν και κάποτε του είχε αποδοθεί το προσωνύμιο ο «γητευτής του Τραμπ» λόγω της εμφανούς ικανότητάς του να κρατά τον πρόεδρο με το μέρος του, ο Στάρμερ δέχθηκε πρόσφατα έναν καταιγισμό επικρίσεων από τον αμερικανό ομόλογό του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Απαντώντας στον ισχυρισμό του Τραμπ, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ παρέπεμψε το CNN στην πιο πρόσφατη δήλωση του Στάρμερ, η οποία έγινε την Παρασκευή, όπου ανέφερε: «Υπάρχουν περισσότερα να γίνουν, και σε αυτό είμαι προσηλωμένος, σε αυτό για το οποίο εκλέχθηκα να κάνω, δηλαδή να υπηρετώ τη χώρα μου», προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε τίποτα περισσότερο να συμπληρώσει αυτή τη στιγμή.

Ο βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ δήλωσε στο BBC την Κυριακή ότι ο Στάρμερ πέρασε το Σαββατοκύριακο αναλογιζόμενος την «πολιτική πραγματικότητα», προσθέτοντας ότι θα πράξει «ό,τι είναι προς το συμφέρον της χώρας».