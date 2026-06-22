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Αυξημένος ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυργακιάς, τις επόμενες ημέρες.

Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Αυξημένη είναι η επικινδυνότητα σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Φθιώτιδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Ρόδο, Κρήτη.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών.

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