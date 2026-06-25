Σχεδιασμός που θα λατρέψετε από την πρώτη στιγμή.

Εκεί όπου το στυλ συναντά την καθημερινή απόδοση

Αναζητάτε ένα κομψό, πλήρως εξοπλισμένο smartwatch που προσφέρει πολύ περισσότερα από ένα απλό ρολόι; Γνωρίστε το νέο REDMI Watch 6, έναν εντυπωσιακό καθημερινό σύντροφο, σχεδιασμένο να σας συνοδεύει σε κάθε στιγμή της ημέρας, είτε πηγαίνετε στο γυμναστήριο, είτε μετακινήστε για τη δουλειά, είτε εξερευνάτε τη φύση, είτε απολαμβάνετε μια βραδινή έξοδο.

Η νεότερη γενιά της δημοφιλούς REDMI σειράς smartwatch συνδυάζει κομψό σχεδιασμό, κρυστάλλινη οθόνη, εξαιρετικά μεγάλη αυτονομία και έξυπνες λειτουργίες για την παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής σας κατάστασης. Το αποτέλεσμα είναι ένα smartwatch που όχι μόνο δείχνει εντυπωσιακό στον καρπό, αλλά προσφέρει και εξαιρετικές επιδόσεις σε μια ιδιαίτερα προσιτή τιμή.

Οθόνη που ξεχωρίζει

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Το πρώτο στοιχείο που θα σας εντυπωσιάσει στο REDMI Watch 6 είναι η πανέμορφη AMOLED οθόνη 2,07 ιντσών. Μεγάλη, ζωντανή και με εξαιρετική ευκρίνεια, θέτει νέα δεδομένα στην κατηγορία της.

Με εντυπωσιακή αναλογία οθόνης προς σώμα 82% και εξαιρετικά λεπτά, συμμετρικά περιθώρια μόλις 2 mm, το ρολόι προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία θέασης, διατηρώντας παράλληλα έναν κομψό και σύγχρονο σχεδιασμό. Είτε ελέγχετε ειδοποιήσεις στο πλαίσιο μιας απαιτητικής ημέρας είτε αξιολογείτε το ρυθμό άθλησής σας κάτω από έντονο ηλιακό φως, η οθόνη παραμένει εξαιρετικά ευκρινής χάρη στη μέγιστη φωτεινότητα, που φτάνει έως και τα 2.000 nits.

Ο ρυθμός ανανέωσης 60Hz εξασφαλίζει ομαλή και άμεση απόκριση σε κάθε swipe, σάρωση και αλληλεπίδραση, ενισχύοντας τη συνολική premium εμπειρία χρήσης.

Σχεδιασμός που θα λατρέψετε από την πρώτη στιγμή

Ένα εξαιρετικό smartwatch πρέπει να συμπληρώνει το προσωπικό σας στυλ - κάτι που το REDMI Watch 6 πετυχαίνει απόλυτα.

Κατασκευασμένο με πλαίσιο από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, διαθέτει εξαιρετικά λεπτή κάσα πάχους μόλις 9,9 mm, η οποία προσφέρει αίσθηση ελαφρότητας στον καρπό. Με βάρος μόλις 31 γραμμάρια χωρίς το λουράκι, είναι άνετο για χρήση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, είτε εργάζεστε, είτε γυμνάζεστε, είτε χαλαρώνετε στο σπίτι.

Ο premium σχεδιασμός με διπλό πλήκτρο περιλαμβάνει περιστρεφόμενη κορώνα από ανοξείδωτο ατσάλι, προσφέροντας εύχρηστο χειρισμό και εξαιρετική αίσθηση κατά τη χρήση. Διατίθεται σε τρεις κομψές αποχρώσεις – Obsidian Black, Silver Gray και Glacier Blue – ώστε να ταιριάζει σε κάθε εμφάνιση, από αθλητική και casual έως κομψή και μινιμαλιστική.

Ισχύς που ακολουθεί τον ρυθμό σας

Η πραγματική ευκολία ενός smartwatch βρίσκεται στο να είναι πάντα έτοιμο όταν το χρειάζεστε. Για αυτόν τον λόγο, το REDMI Watch 6 διαθέτει μεγάλη μπαταρία 550mAh, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται ακόμη και στους πιο απαιτητικούς ρυθμούς ζωής.

Στη λειτουργία Standard Mode, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν έως και 12 ημέρες αυτονομίας με μία μόνο φόρτιση. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Battery Saver Mode, η αυτονομία επεκτείνεται εντυπωσιακά έως και τις 24 ημέρες, προσφέροντας περισσότερες από τρεις εβδομάδες χρήσης χωρίς την ανάγκη φόρτισης.

Ακόμη και με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Always-On Display, το ρολόι μπορεί να λειτουργεί έως και επτά ημέρες, αποτελώντας ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν άνεση και πρακτικότητα χωρίς συνεχείς φορτίσεις.

Ο προσωπικός σας σύμμαχος για ευεξία και άθληση

Είτε προπονείστε για να ξεπεράσετε τα προσωπικά σας ρεκόρ είτε απλώς θέλετε να παραμένετε δραστήριοι, το REDMI Watch 6 είναι εδώ να σας στηρίξει.

Το συγκεκριμένο smartwatch υποστηρίζει περισσότερες από 150 αθλητικές λειτουργίες, επιτρέποντας την ακριβή καταγραφή ενός μεγάλου εύρους δραστηριοτήτων. Με αντοχή στο νερό 5ATM και προηγμένη παρακολούθηση καρδιακών παλμών κατά την κολύμβηση, αποτελεί εξαιρετική επιλογή τόσο για προπονήσεις στην πισίνα όσο και για υπαίθριες δραστηριότητες.

Οι προηγμένοι αισθητήρες του, όπως ο γεωμαγνητικός, ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος και το γυροσκόπιο, συμβάλλουν στη βελτιωμένη ακρίβεια των μετρήσεων και παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συνολική σας ευεξία.

Έξυπνες λειτουργίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα

Το REDMI Watch 6 powered by Xiaomi HyperOS, προσφέρει μια ομαλή και διαισθητική εμπειρία χρήσης.

Η συνδεσιμότητα Bluetooth® 5.4 εξασφαλίζει σταθερές κλήσεις, ειδοποιήσεις και έλεγχο μουσικής. Παράλληλα, η λειτουργία Remote Camera Control επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο στο smartphone απευθείας από τον καρπό σας, ιδανική συνθήκη για ομαδικές φωτογραφίες, ταξιδιωτικά στιγμιότυπα και δημιουργικό περιεχόμενο.

Στο σπίτι, η λειτουργία Smart Home Link σάς επιτρέπει να ελέγχετε συμβατές έξυπνες συσκευές Xiaomi, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Από τη ρύθμιση του φωτισμού έως την ενεργοποίηση της ρομποτικής σκούπας και τη διαχείριση άλλων συνδεδεμένων συσκευών, όλα βρίσκονται μόλις ένα άγγιγμα μακριά.

Περισσότερο από smartwatch

Το REDMI Watch 6 είναι κάτι περισσότερο από μια τεχνολογική συσκευή. Είναι ένας κομψός καθημερινός σύντροφος που σας βοηθά να παραμένετε συνδεδεμένοι, δραστήριοι και να έχετε τα πάντα υπό έλεγχο.

Συνδυάζοντας κομψό σχεδιασμό, εντυπωσιακή αυτονομία, προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης φυσικής κατάστασης και υγείας, καθώς και πρακτικές έξυπνες λειτουργίες, προσφέρει όλα όσα περιμένει ο σύγχρονος χρήστης από ένα smartwatch, παραμένοντας ταυτόχρονα προσιτό σε ένα ευρύ κοινό χάρη στην ελκυστική τιμή του.

Είτε δίνετε έμφαση στην άθληση, είτε στην παραγωγικότητα, είτε απλώς στην έκφραση του προσωπικού σας στυλ, το REDMI Watch 6 είναι έτοιμο να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας.

Η τιμή του νέου smartwatch είναι στα 119,00 € και είναι διαθέσιμο στα Xiaomi Store σε Ελλάδα και Κύπρο, στο mistore-greece.gr και σε όλα τα σημεία του επίσημου δικτύου συνεργατών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.mistore-greece.gr/Products/Wearables/Smart-Watches/redmi-watch-6-glacier-blue.aspx