Επένδυση στην καινοτομία, την εκπαίδευση και τις ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις σε ένα σύγχρονο περιβάλλον τεχνολογιών αιχμής.

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics (LG) (LG Business Solutions) παρουσίασε τους πλήρως ανακαινισμένους χώρους της LG B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων. Παρουσιάστηκαν ακόμη οι στρατηγικοί στόχοι του τμήματος Business Solutions έως το 2030, οι οποίοι περιλαμβάνουν τον διπλασιασμό των πωλήσεων σε σύγκριση με το 2026, την αύξηση του δικτύου συνεργατών κατά 40% και τη δημιουργία εσόδων από υπηρεσίες που θα αντιστοιχούν στο 20% του συνολικού κύκλου εργασιών σε συνεργασία με πιστοποιημένους εγκατάστατες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων της εταιρείας, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς στους τομείς του κλιματισμού, του εξαερισμού, της θέρμανσης και της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, καθώς και λύσεις ξενοδοχειακών τηλεοράσεων, Signage, LED και ΙΤ οθονών. Μεταξύ των λύσεων που παρουσιάστηκαν ξεχώρισαν τα συστήματα Multi V, οι αντλίες θερμότητας Therma V R290 Monobloc, τα Inverter Scroll Chiller, καθώς και οι ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου και διαχείρισης της LG.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών προσέλκυσαν επίσης τα κλιματιστικά ARTCOOL με τεχνολογία AI, η οθόνη LG E-Paper για ενεργειακά αποδοτική ψηφιακή σήμανση, οι ξενοδοχειακές τηλεοράσεις με υποστήριξη AirPlay και Google Cast και τα καινοτόμα Gaming Monitors. Οι προσκεκλημένοι είχαν παράλληλα την ευκαιρία να περιηγηθούν στο νέο B2B showroom της LG και να γνωρίσουν από κοντά τεχνολογίες και εφαρμογές, που έχουν ήδη εφαρμοστεί ευρέως σε επαγγελματικούς χώρους σε Ελλάδα και Κύπρο.

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Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην πλατφόρμα επιβράβευσης LG All Stars, η οποία ενισχύει το δίκτυο εγκαταστατών κλιματισμού και θέρμανσης και προάγει τη συνεργασία και την τεχνική υποστήριξη. Παρουσιάστηκε ακόμη το εκτεταμένο οικοσύστημα υποστήριξης της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει εξειδικευμένο B2B Call Center, 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, εργαλεία απομακρυσμένης διάγνωσης, περισσότερες από 40.000 τεχνικές συμβουλευτικές υποστηρίξεις ετησίως, καθώς και πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών και κέντρων service. Σήμερα, η LG Business Solutions διαθέτει δίκτυο με περισσότερους από 600 πιστοποιημένους συνεργάτες σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο πλαίσιο της παρουσίασης έγινε επίσης αναφορά στη συμμετοχή της LG στα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης», συμβάλλοντας στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επαγγελματικών κτιρίων.

Ο κ. Γιάννης Μαντάς, Εμπορικός Διευθυντής του τμήματος Business Solutions της LG, δήλωσε: «Η ανακαίνιση της LG Β2Β Academy και η δημιουργία του νέου B2B showroom αποτελούν μια ουσιαστική επένδυση στη γνώση και στην εμπειρία. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας όχι μόνο προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, αλλά και ένα περιβάλλον εκπαίδευσης μέσα στο οποίο αναδεικνύονται η καινοτομία και η βιωσιμότητα, διαμορφώνοντας το μέλλον των επαγγελματικών εφαρμογών.»