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Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:30. Για την κατάσβεση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ έχουν «σηκωθεί» 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2070133990468526253}

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στο σημείο έχει σπέυσει κλιμάκιο της ΔΑΕΕ για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.