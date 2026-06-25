Σε κατάσταση επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο επίπεδο 3.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται αρκετές περιοχές της χώρας την Παρασκευή 26 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3).

Στο επίπεδο κινδύνου 3 βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία και η Αργολίδα, ενώ αυξημένη προσοχή απαιτείται και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, συγκεκριμένα σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για το σύνολο σχεδόν των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, καθώς και για τις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται ακόμη περιοχές της Εύβοιας, της Κορινθίας, της Φθιώτιδας και του Έβρου.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.