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Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ο άνδρας βρέθηκε στο κενό από ύψος 3 μέτρων.

Τραυματισμένος ανασύρθηκε 67χρονος άνδρας που έπεσε από νεοανεγειρόμενη οικοδομή, στην περιοχή του δήμου Συκεών Θεσσαλονίκης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2070058808575971678}

Σύμφωνα με το parallaximag.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:40 το πρωί στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Κονίτσης, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ο άνδρας βρέθηκε στο κενό από ύψος 3 μέτρων.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον 67χρονο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», αναφέρει το δημοσίευμα.