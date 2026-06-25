Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με τη φανέλα της «Σελεσάο» στο Μουντιάλ 2026 έπειτα από 981 ημέρες αποχής.

Ο Νεϊμάρ έκανε την εμφάνίση του στο Μουντιάλ 2026 τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/06), περνώντας ως αλλαγή στην αναμέτρηση της Βραζιλίας απέναντι στη Σκωτία. Η είσοδος του Νεϊμάρ στον αγωνιστικό χώρο συνοδεύτηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Ο 34χρονος Νεϊμάρ επέστρεψε με τη φανέλα της «Σελεσάο» μετά από 981 μέρες αποχής. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ είχε να αγωνιστεί με την εθνική από το 2023, όταν ένας σοβαρός τραυματισμός τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έκτοτε, η πορεία του σημαδεύτηκε από δυσκολίες, ενώ ο πρόσφατος μυϊκός τραυματισμός στη γάμπα τον είχε κρατήσει εκτός των δύο πρώτων αγώνων της διοργάνωσης.

{https://x.com/brfootball/status/2069950243072827766}

Παρά τις αμφιβολίες που υπήρχαν για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ, τελικά επέστρεψε και γνώρισε καθολική αποθέωση από τους φιλάθλους στο Miami Stadium, που φώναζαν ρυθμικά το όνομά του.

{https://x.com/saraporaria/status/2069935572760609218}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πήγα στα αποδυτήρια, μόνος, και έκλαψα λίγο», δήλωσε ο Νεϊμάρ μετά τον αγώνα. «Είναι μια τεράστια ανακούφιση να τα ξαναζώ όλα αυτά. Είναι μια στιγμή ευγνωμοσύνης. Ευχαριστώ τον Θεό που μπορώ να το ζήσω ξανά».

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας με 79 γκολ, ο Νεϊμάρ συμμετέχει πλέον σε τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας καταγράψει συνολικά οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ από το 2014 και μετά.

«Ήμουν για καιρό εκτός, οπότε είναι μια διαφορετική ομάδα τώρα, τη βλέπω με φρέσκα μάτια», πρόσθεσε. «Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να επιστρέψω και να παίξω σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και να εκπροσωπήσω την εθνική Βραζιλίας μετά από τόσα χρόνια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji576zv32bl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του Ομίλου F στη φάση των 16 στο Χιούστον, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Με πληροφορίες του Reuters