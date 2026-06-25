«Χόρεψε» σάμπα η Βραζιλία πραγματοποιώντας την πιο πειστική της εμφάνιση. Το Μαρόκο ξεπέρασε το εμπόδιο της μαχητικής Αϊτής ενώ το Μεξικό εντυπωσίασε απέναντι την απογοητευτική Τσεχία.

Οι τρεις πρώτοι όμιλοι του Μουντιάλ 2026 ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, προσφέροντας γκολ, θέαμα και δυνατές συγκινήσεις στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Δείτε τα highlights και τα γκολ από την τελευταία αγωνιστική.

«Σάμπα» από την Βραζιλία

Η Βραζιλία πραγματοποίησε την πιο πειστική εμφάνισή της μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ 2026 και, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βινίσιους, επικράτησε άνετα με 3-0 της Σκωτίας, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου και την πρόκριση στους «32».

Οι Βραζιλιάνοι κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό στο Μαϊάμι, με τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης να πετυχαίνει δύο γκολ και να αγγίζει το χατ-τρικ. Στις εξέδρες βρέθηκαν και αρκετά μέλη της θρυλικής ομάδας του 2002, βλέποντας τη «Σελεσάο» να θυμίζει κάτι από τις ένδοξες ημέρες της. Πλέον, η Βραζιλία περιμένει τον δεύτερο του 6ου ομίλου (Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία ή Τυνησία) στη φάση των νοκ άουτ. Από την άλλη, η Σκωτία διατηρεί ελπίδες πρόκρισης μέσω της κατάταξης των καλύτερων τρίτων.

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Με ανατροπή το Μαρόκο

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαρόκο ξεπέρασε το εμπόδιο της μαχητικής Αϊτής με 4-2 στην Ατλάντα. Παρότι οι Αϊτινοί έβαλαν δύσκολα στους Βορειοαφρικανούς, το Μαρόκο ανέτρεψε την κατάσταση και «σφράγισε» την πρόκριση ως δεύτερο πίσω από τη Βραζιλία.

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Εντυπωσιακό το Μεξικό

Στον Α’ όμιλο, το Μεξικό συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία, επικρατώντας με 3-0 της Τσεχίας και ολοκληρώνοντας τη φάση των ομίλων με το απόλυτο των νικών. Οι συνδιοργανωτές προκρίθηκαν ως πρώτοι με 3/3 και χωρίς να δεχθούν ούτε ένα γκολ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο ενός από τα πιο σταθερά σύνολα της διοργάνωσης. Αντίθετα, η Τσεχία απογοήτευσε και αποχαιρέτησε πρόωρα το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την ίδια ώρα, η Νότια Αφρική νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του ομίλου. Οι Κορεάτες, παρά την ήττα, παραμένουν στο παιχνίδι της πρόκρισης ως τρίτοι και περιμένουν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομίλων για να μάθουν αν θα συνεχίσουν στη διοργάνωση.

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