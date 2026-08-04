Το Συγκρότημα διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 20,9% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 25,8%.

Αύξηση της κερδοφορίας, της πιστωτικής επέκτασης και των καταθέσεων κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρουσιάζοντας παράλληλα περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων και διατηρώντας ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, τα κέρδη μετά τη φορολογία διαμορφώθηκαν στα 252 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε στο 18,8%. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων έφθασε τα 11,4 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 5% από την αρχή του έτους και κατά 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν στα 22,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3% από την αρχή του 2026 και 9% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 1%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 515 εκατ. ευρώ σε υποκείμενη βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 369 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση των επιτοκίων, εξέλιξη που αντισταθμίστηκε από την ισχυρή αύξηση των δανείων και των καταθέσεων. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 3% στα 90 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες κατέγραψε άνοδο 35%, φθάνοντας τα 33 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικά μέσα υποχώρησαν κατά 23% στα 14 εκατ. ευρώ.

Ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή

Το Συγκρότημα διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 20,9% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 25,8%, ενώ η οργανική δημιουργία κεφαλαίων διαμορφώθηκε στις 225 μονάδες βάσης. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 44% της κερδοφορίας του πρώτου εξαμήνου και θα καταβληθεί τον Οκτώβριο του 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν τη δυναμική του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση για δάνεια προέρχεται τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από τις διεθνείς εργασίες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για ανάπτυξη περίπου 2,5% το 2026, υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η διοίκηση εκτιμά ότι, λαμβάνοντας υπόψη την έως τώρα πορεία και τις προβλέψεις για τα επιτόκια, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα κινηθεί προς το ανώτερο άκρο του στόχου για επίπεδα «mid-teens» το 2026.