Η Aeon Acquisition I Corp, χρυσορυχείο για τη ΔΕΗ η QIF, η ΑΑΔΕ αναζητά νέο κτίριο με μίσθωμα που ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ, στην CVC ο πρώην CEO της Τράπεζας Κύπρου και η αποτυχία αναζωογόνησης του ελληνικού νηολογίου

Η Aeon Acquisition I Corp άντλησε 125 εκατ. δολάρια.

Η Aeon Acquisition I Corp., η εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγορών (SPAC) των Δημήτρη Μάλλιου και Γιώργου Πάνου, ολοκλήρωσε τελικά τη δημόσια εγγραφή της στο Nasdaq, αντλώντας 125 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία διέθεσε 12,5 εκατ. units στην τιμή των 10 δολαρίων το καθένα, με τα κεφάλαια να τοποθετούνται σε ειδικό λογαριασμό (trust account) μέχρι να πραγματοποιηθεί η πρώτη εξαγορά ή συγχώνευση. Η μετοχή ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στις 4 Ιουνίου με το σύμβολο AESPU. Η εξέλιξη αυτή κλείνει έναν κύκλο αρκετών μηνών, κατά τον οποίο η Aeon αναγκάστηκε να μειώσει σημαντικά το αρχικό της σχέδιο. Η εταιρεία είχε ξεκινήσει με στόχο IPO ύψους 250 εκατ. δολαρίων, ωστόσο τελικά άντλησε τα μισά κεφάλαια. Η Aeon έχει δημιουργηθεί για να επενδύσει στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού και της αθλητικής ψυχαγωγίας, με έμφαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, αναζητά εταιρείες αξίας από 500 εκατ. έως 1 δισ. δολάρια για πιθανή εξαγορά ή συγχώνευση. Μετά την IPO, η εταιρεία διαθέτει 12 μήνες για να ολοκληρώσει μια συμφωνία, με δυνατότητα παράτασης έως και 18 μήνες. Αν δεν βρεθεί στόχος εξαγοράς μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα, τα 125 εκατ. ευρώ θα επιστραφούν στους επενδυτές.

Μεγάλα κέρδη για τους ιδρυτικούς μετόχους

Το τελικό ενημερωτικό δελτίο της Aeon Acquisition I Corp δείχνει ότι οι ιδρυτές της εταιρείας έχουν εξασφαλίσει ιδιαίτερα σημαντικά οικονομικά οφέλη σε περίπτωση που η SPAC ολοκληρώσει με επιτυχία μια εξαγορά. Συγκεκριμένα, η εταιρεία των ιδρυτών (sponsor), η Aeon Acquisition Partners I LLC, απέκτησε περισσότερες από 6,1 εκατομμύρια ιδρυτικές μετοχές καταβάλλοντας μόλις 25.000 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μετοχή αποκτήθηκε με κόστος περίπου 0,004 δολάρια. Αν συγκριθεί με την τιμή των 10 δολαρίων στην οποία πραγματοποιήθηκε η δημόσια εγγραφή στο Nasdaq, η θεωρητική αξία του πακέτου αυτού ξεπερνά τα 61 εκατ. δολάρια. Με απλά λόγια, οι ιδρυτές έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν πολύ μεγάλο όφελος εφόσον η εταιρεία βρει και ολοκληρώσει μια επιτυχημένη εξαγορά. Την ίδια στιγμή, η ίδια η εταιρεία προειδοποιεί στο ενημερωτικό ότι οι επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια εγγραφή ενδέχεται να δουν το ποσοστό συμμετοχής τους να μειώνεται στο μέλλον. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή οι ιδρυτές διαθέτουν ειδικά δικαιώματα που τους επιτρέπουν να αποκτήσουν επιπλέον μετοχές σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ υπάρχουν και άλλα δικαιώματα αγοράς μετοχών και τίτλοι που μπορούν να μετατραπούν σε νέες μετοχές στο μέλλον. Με απλά λόγια, όσο περισσότερες νέες μετοχές εκδίδονται υπέρ των ιδρυτών ή άλλων κατόχων ειδικών δικαιωμάτων, τόσο μικρότερο γίνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στους υφιστάμενους μετόχους. Αυτός είναι ο λεγόμενος κίνδυνος «αραίωσης» της συμμετοχής των επενδυτών, τον οποίο η Aeon αναφέρει ως έναν από τους βασικούς κινδύνους που πρέπει να λάβουν υπόψη όσοι επενδύουν στην εταιρεία.

Οι προμήθειες αναδοχής

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ότι η δημόσια εγγραφή ολοκληρώθηκε μετά τον συμβιβασμό της δικαστικής διαμάχης μεταξύ του Δημήτρη Μάλλιου και της Chardan Capital Markets, υπόθεση που είχε δημιουργήσει αβεβαιότητα για την πορεία του εγχειρήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της IPO, ένας από τους βασικούς κινδύνους που βάραιναν την εταιρεία φαίνεται να απομακρύνεται. Η Chardan, η οποία στις αρχές του 2026 είχε κινηθεί νομικά εναντίον των Aeon Acquisition I Corp., The Aeon Group και τη Geneships Acquisition Corp. βρέθηκε τελικά επικεφαλής ανάδοχος της δημόσιας εγγραφής. Σύμφωνα με το τελικό ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, η Chardan συμμετείχε ως lead book-running manager στην IPO, μαζί με τη D. Boral Capital, ενώ η Brookline Capital Markets ανέλαβε ρόλο συνδιαχειριστή της έκδοσης. Σύμφωνα με το τελικό ενημερωτικό δελτίο, οι συνολικές προμήθειες αναδοχής ανέρχονται σε 4,75 εκατ. δολάρια. Από αυτό, το 1 εκατ. δολάρια καταβλήθηκε με την ολοκλήρωση της IPO, ενώ τα 3,75 εκατ. δολάρια θα καταβληθούν στους αναδόχους μόνο εφόσον η Aeon ολοκληρώσει επιτυχώς την πρώτη επιχειρηματική συνένωση, με το τελικό ποσό να εξαρτάται και από το ύψος των κεφαλαίων που θα παραμείνουν στο trust account μετά από τυχόν εξαγορές μετοχών από επενδυτές. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικό μέρος της αμοιβής της Chardan και της D. Boral εξακολουθεί να εξαρτάται από την επιτυχία του επόμενου σταδίου του εγχειρήματος.

«Χρυσορυχείο» η QIF για τη ΔΕΗ

Μεγάλες αποδόσεις φαίνεται να αποφέρει ήδη στη ΔΕΗ η συμμετοχή της στην Qualco Intelligent Finance (QIF), καθώς από τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025 προκύπτει ότι η ΔΕΗ θα εισπράξει περίπου 8,1 εκατ. ευρώ σε μερίσματα από τη θυγατρική του ομίλου Qualco, στην οποία απέκτησε ποσοστό 25% τον Φεβρουάριο του 2025. Η QIF, που δραστηριοποιείται στη διαχείριση μη τραπεζικών απαιτήσεων και στις λύσεις τιτλοποίησης, κατέγραψε στην πρώτη πλήρη χρήση λειτουργίας της καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 32,7 εκατ. ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει ήδη εγκρίνει τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 21,5 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθεί η χορήγηση επιπλέον 11 εκατ. ευρώ ως τελικό μέρισμα. Με τον τρόπο αυτό, η συνολική διανομή προς τους μετόχους ανέρχεται στα 32,5 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε ποσοστό διανομής που ξεπερνά το 99% των καθαρών κερδών. Με δεδομένο ότι η ΔΕΗ κατέχει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το μερίδιό της από τη συνολική διανομή διαμορφώνεται σε περίπου 8,125 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση της ΔΕΗ στην QIF συνδέεται άμεσα με τη δεκαετή συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων της επιχείρησης ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η συγκεκριμένη συνεργασία εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει έσοδα άνω των 600 εκατ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό μοχλό της QIF τα επόμενα χρόνια. Η συμφωνία αφορά στην παροχή τεχνολογίας και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για τη διαχείριση των απαιτήσεων της ΔΕΗ και βασίζεται κυρίως σε μοντέλο αμοιβής που συνδέεται με τις πραγματικές ανακτήσεις οφειλών.

Παράλληλα, η QIF ενίσχυσε περαιτέρω τη δραστηριότητά της κατά τη διάρκεια του 2025, διευρύνοντας το πελατολόγιό της και αναλαμβάνοντας τον ρόλο του back-up servicer στις τιτλοποιήσεις Icarus και Drivion της Avis, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank αντίστοιχα. Επιπλέον, υπέγραψε συμφωνία με τη Smartprise για τη διαχείριση απαιτήσεων που προκύπτουν από διοικητικά πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί από ιταλικές δημοτικές αρχές σε Έλληνες πολίτες.

Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας προστέθηκε επίσης η συνεργασία με την Κωτσόβολος για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης απαιτήσεων. Ταυτόχρονα, η QIF επεκτάθηκε στις υπηρεσίες υποστήριξης πελατών μέσω έργων που ανέλαβε για λογαριασμό της ΔΕΗ σε τομείς όπως η ηλεκτροκίνηση, τα φωτοβολταϊκά συστήματα και οι υπηρεσίες οπτικών ινών. Η εταιρεία συμμετείχε ακόμη σε έργο αποτίμησης χαρτοφυλακίου της εταιρείας ύδρευσης του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, διευρύνοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στην αγορά.

Το «χρυσό» μίσθωμα της ΑΑΔΕ

Τα 50 εκατ. ευρώ ενδέχεται να ξεπεράσει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της νέας μίσθωσης που προωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τη στέγαση κρίσιμων ελεγκτικών υπηρεσιών της, καθώς προκηρύχθηκε μειοδοτική δημοπρασία για την εξεύρεση νέου κτιρίου που θα φιλοξενήσει τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔΕΟΣ) και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ).

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά–Νήσων και Δυτικής Αττικής, το Δημόσιο αναζητά αυτοτελές κτίριο συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 22.382 τετραγωνικών μέτρων. Από αυτά, τα 13.820 τ.μ. αφορούν χώρους κύριας χρήσης και γραφεία, ενώ επιπλέον 8.562 τ.μ. προορίζονται για αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει 105 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 80 για υπηρεσιακά οχήματα και 25 για κατασχεμένα οχήματα υψηλής αξίας που προορίζονται για εκποίηση.

Η νέα έδρα θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση έως 1,5 χιλιομέτρου από το υφιστάμενο κτίριο της υπηρεσίας στην οδό Πειραιώς 180 και εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Μοσχάτου–Ταύρου ή Αθηναίων. Επιπλέον, απαιτείται πρόσβαση σε μέσα σταθερής τροχιάς σε ακτίνα έως 800 μέτρων, ώστε να εξυπηρετούνται εργαζόμενοι και πολίτες.

Οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που τίθενται θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικές. Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, συστήματα κλιματισμού και δομημένης καλωδίωσης, πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, πιστοποιημένη πυροπροστασία, ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον κατηγορίας Β+ και πιστοποιημένους ανελκυστήρες. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης θα αναλάβει όλες τις αναγκαίες διαρρυθμίσεις και τεχνικές παρεμβάσεις που θα ζητηθούν από την ΑΑΔΕ και την Ελληνική Αστυνομία, ώστε το ακίνητο να καταστεί πλήρως λειτουργικό και ασφαλές.

Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στις 332.500 ευρώ, με διάρκεια σύμβασης τα 12 έτη. Με βάση το συγκεκριμένο ποσό, ο εκμισθωτής μπορεί να εισπράξει έως και 47,88 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα δωδεκαετίας. Ωστόσο, μετά την πρώτη τριετία προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, γεγονός που μπορεί να ανεβάσει το συνολικό τίμημα πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την πορεία του πληθωρισμού τα επόμενα χρόνια.

Η δημοπρασία έχει οριστεί για τις 23 Ιουνίου 2026 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά–Νήσων και Δυτικής Αττικής στον Πειραιά.

Πέρα από το ύψος της σύμβασης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αυστηρές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η απαίτηση για κτίριο άνω των 22.000 τετραγωνικών μέτρων, με περισσότερες από 100 θέσεις στάθμευσης, ενεργειακή κατηγορία Β+ και ταυτόχρονα εντός μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής ζώνης γύρω από την οδό Πειραιώς, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πόσα ακίνητα της αγοράς μπορούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε όλες τις προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου το κατά πόσο οι όροι αυτοί αφήνουν περιθώριο ουσιαστικού ανταγωνισμού ή περιορίζουν τον αριθμό των δυνητικών υποψηφίων είναι ένα ζήτημα που αναμένεται να βρεθεί στο μικροσκόπιο.

Ο Τζον Χούρικαν στη CVC

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Τζον Χούρικαν, αναλαμβάνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή (CFO) και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της CVC Capital Partners, σύμφωνα με ανακοίνωση του επενδυτικού ομίλου.

Ο Τζον Χούρικαν είναι ιδιαίτερα γνωστός στην Κύπρο από τη θητεία του στην Τράπεζα Κύπρου, της οποίας διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος από το 2013 έως το 2019. Ανέλαβε τη διοίκηση του μεγαλύτερου τραπεζικού οργανισμού της χώρας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο μετά την τραπεζική κρίση του 2013 και ηγήθηκε της προσπάθειας αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της τράπεζας, με έμφαση στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης.

Με περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό τομέα, ο Χούρικαν διετέλεσε μέχρι την 1η Απριλίου 2026 διευθύνων σύμβουλος της NewDay, θέση που κατείχε από το 2019. Προηγουμένως είχε αναλάβει ανώτερες διοικητικές θέσεις στη Royal Bank of Scotland, ενώ είχε διατελέσει και οικονομικός διευθυντής της ABN AMRO Bank. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως ορκωτός λογιστής στην PwC και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in Ireland.

Το ελληνικό νηολόγιο

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Posidonia 2026, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί άρθρο του Harry Papachristou στο TradeWinds, το οποίο αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη υποχώρηση της ελληνικής σημαίας στη διεθνή ναυτιλία, παρά τις διαδοχικές δεσμεύσεις για την αναζωογόνηση του ελληνικού νηολογίου.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, το πρόβλημα παραμένει άλυτο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Τα τελευταία 11 χρόνια, επτά διαφορετικοί υπουργοί Εμπορικής Ναυτιλίας ανέλαβαν το χαρτοφυλάκιο, εξαγγέλλοντας μεταρρυθμίσεις και μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού νηολογίου. Ωστόσο, καμία από τις πρωτοβουλίες αυτές δεν κατάφερε να αναστρέψει τη σταθερή πτωτική πορεία της ελληνικής σημαίας.

Σήμερα, η ελληνική σημαία κυματίζει σε ολοένα και λιγότερα ποντοπόρα πλοία, με το μερίδιό της να αντιστοιχεί πλέον σε λιγότερο από το 2% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Αν και συχνά η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στην επιλογή των Ελλήνων πλοιοκτητών να δραστηριοποιούνται υπό ξένες σημαίες, το TradeWinds υπογραμμίζει ότι οι αιτίες της συρρίκνωσης είναι πολύ βαθύτερες και συνδέονται κυρίως με διαρθρωτικές αδυναμίες και θεσμικά εμπόδια.

Την ίδια στιγμή, ενώ η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να κατέχει πρωταγωνιστική θέση παγκοσμίως σε επίπεδο πλοιοκτησίας, το ελληνικό νηολόγιο δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί άλλα διεθνή νηολόγια που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτερες διαδικασίες και ένα πιο φιλικό διοικητικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, σημαντικό μέρος του ελληνόκτητου στόλου επιλέγει να δραστηριοποιείται υπό ξένες σημαίες, στερώντας από την Ελλάδα πολύτιμη ναυτιλιακή ισχύ σε επίπεδο νηολόγησης.

Η διαρκής μείωση του αριθμού των πλοίων που φέρουν την ελληνική σημαία δεν μπορεί να αποδοθεί σε έλλειψη πατριωτισμού από την πλευρά των πλοιοκτητών. Αντιθέτως, αντανακλά χρόνιες αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου και την αδυναμία υλοποίησης ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Παρά τις επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες και τις κατά καιρούς πρωτοβουλίες, η ελληνική σημαία εξακολουθεί να θεωρείται το «προβληματικό παιδί» της ελληνικής ναυτιλίας, με την καθοδική της πορεία να παραμένει μέχρι σήμερα χωρίς ουσιαστική ανακοπή.

Στο Λουξεμβούργο ο Πιερρακάκης

Στο Λουξεμβούργο θα μεταβεί την Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει την Πέμπτη και την Παρασκευή στις συνεδριάσεις των ευρωπαϊκών οικονομικών θεσμών. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου ο κ. Πιερρακάκης θα λάβει μέρος στη συνεδρίαση του Eurogroup, ενώ την ίδια ημέρα θα συμμετάσχει και στην Ετήσια Σύνοδο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του οργανισμού στο Λουξεμβούργο. Την Παρασκευή ο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας θα συμμετάσχει στην Ετήσια Σύνοδο του Συμβουλίου των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπου η πρόεδρος του Ομίλου της ΕΤΕπ, Nadia Calviño, θα παρουσιάσει τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της τράπεζας. Στο Συμβούλιο των Διοικητών συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποτελούν και τους μετόχους της ΕΤΕπ.

Η Interamerican

Στη διανομή ποσού άνω των 1,53 εκατ. ευρώ προς τους εργαζομένους των εταιρειών του Ομίλου προχωρά η Interamerican, αξιοποιώντας κέρδη προηγούμενων χρήσεων και ενισχύοντας έμπρακτα το ανθρώπινο δυναμικό της. Ειδικότερα, η Interamerican Ελληνική Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρία ενέκρινε τη διάθεση μικτού ποσού 1.473.662 ευρώ προς το προσωπικό της. Η απόφαση ελήφθη με βάση κέρδη παρελθουσών χρήσεων και στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, που επιτρέπει τη διανομή κερδών στους εργαζομένους. Παράλληλα, η Interamerican Βοήθειας Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλειών αποφάσισε τη διανομή επιπλέον 60.240 ευρώ στο προσωπικό της, επίσης από κέρδη προηγούμενων ετών. Με τις συγκεκριμένες αποφάσεις, οι εταιρείες του Ομίλου επιλέγουν να κατευθύνουν μέρος της κερδοφορίας τους προς τους εργαζομένους τους, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην επιχειρηματική πορεία και τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών.