Η αδειοδότηση της Binance, η Atlantic SEE LNG Trade, η σιδηροδρομική γραμμή Νέα Καρβάλη – Τοξότες, το ΣτΕ για το Riviera Galleria, η iStorm και η διαχείριση κρίσεων στην ΕΕΕΠ

Η Atlantic SEE LNG Trade

Η Atlantic SEE LNG Trade, η κοινοπραξία του Ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστά συμμετοχής 60% και 40% αντίστοιχα, περνά σταδιακά στη φάση υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδίου για την εισαγωγή και εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία εξασφάλισε εγγυητική επιστολή ύψους 130 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, προκειμένου να υποστηρίξει την ανάπτυξη των εμπορικών της δραστηριοτήτων και την υλοποίηση των συμφωνιών προμήθειας φυσικού αερίου που έχει ήδη συνάψει.

Κεντρικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Atlantic SEE LNG Trade αποτελεί η μακροχρόνια συμφωνία που έχει υπογράψει με την Venture Global. Η σύμβαση έχει διάρκεια 20 ετών και προβλέπει την προμήθεια τουλάχιστον 500.000 τόνων LNG ετησίως, με δυνατότητα αύξησης των ποσοτήτων έως και 1,5 εκατ. τόνους τον χρόνο.

Πηγές με γνώση της συμφωνίας αναφέρουν ότι η κάλυψη της εγγυητικής επιστολής θα πραγματοποιηθεί αναλογικά (pro rata) από τους δύο μετόχους της κοινοπραξίας, βάσει των ποσοστών συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, η έκθεση της ΔΕΠΑ Εμπορίας διαμορφώνεται σε περίπου 52 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 40% της συνολικής εγγύησης, ενώ η αντίστοιχη έκθεση του Ομίλου AKTOR ανέρχεται σε περίπου 78 εκατ. ευρώ.

Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η συμμετοχή στην εγγυητική επιστολή της Atlantic SEE LNG Trade αντιστοιχεί σε περίπου 10,5% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, τα οποία στο τέλος του 2024 διαμορφώνονταν στα 496,6 εκατ. ευρώ. Η νέα υποχρέωση προστίθεται σε ένα ήδη εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών, καθώς σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας οι εκδοθείσες εγγυήσεις ανέρχονταν σε 435,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Με την προσθήκη της συμμετοχής στην εγγυητική της Atlantic SEE LNG Trade, το συνολικό ύψος των εγγυητικών υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Εμπορίας προσεγγίζει πλέον τα 487 εκατ. ευρώ, επίπεδο σχεδόν ισοδύναμο με τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι στις περισσότερες μεγάλες διεθνείς συμφωνίες LNG οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ζητούν συχνά πρόσθετες εξασφαλίσεις πέραν της συμμετοχής των μετόχων. Οι πρακτικές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν κοινή και εις ολόκληρον ευθύνη των μετόχων, παροχή εταιρικών εγγυήσεων από τις μητρικές εταιρείες, ανάληψη της εγγυητικής κάλυψης από τον οικονομικά ισχυρότερο μέτοχο ή συνδυασμό εταιρικών εγγυήσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των συμβολαίων LNG.

Στην περίπτωση της Atlantic SEE LNG Trade, ωστόσο, η λογιστική έκθεση της ΔΕΠΑ Εμπορίας παραμένει περιορισμένη στο ποσοστό συμμετοχής της, δηλαδή στο 40%, χωρίς να προκύπτει πρόσθετη επιβάρυνση πέραν της αναλογικής συμμετοχής της στην κάλυψη της εγγυητικής επιστολής.

Η αδειοδότηση της Binance

Στο μικροσκόπιο του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναμένεται να τεθεί σύντομα, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, η αίτηση που έχει υποβάλει η Binance για τη λήψη άδειας λειτουργίας βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού Markets in Crypto-Assets (MiCA), ανοίγοντας τον δρόμο για τη δραστηριοποίησή της στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει άδεια MiCA έως τον Ιούλιο του 2026 προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει εκδώσει καμία σχετική άδεια, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ήδη προχωρήσει στην αδειοδότηση παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Η Binance αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με περίπου 320 εκατομμύρια πελάτες διεθνώς. Μέσω των πορτοφολιών που διαχειρίζεται, κατέχει Bitcoin συνολικής αξίας που προσεγγίζει τα 45 δισ. δολάρια, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος και τη βαρύτητα του ομίλου στην παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων.

Η δραστηριότητα στην ελληνική αγορά θα ασκείται μέσω της Binance Europe Μονοπρόσωπη ΑΕ, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο έχει προσφάτως αυξηθεί στα 20 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποτυπώνει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει ο όμιλος στην Ελλάδα ως βάση ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η εταιρεία σκοπεύει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που καλύπτουν τόσο τον χώρο των κρυπτοστοιχείων όσο και των πληρωμών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η φύλαξη και διαχείριση κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών, η ανταλλαγή τους έναντι χρημάτων ή άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η εκτέλεση εντολών που σχετίζονται με συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα.

Παράλληλα, η Binance Europe σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί στις υπηρεσίες μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων, στην έκδοση, διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πληρωμών. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταφορές κεφαλαίων, άμεσες χρεώσεις, συναλλαγές με κάρτες πληρωμών, μεταφορές πίστωσης και πάγιες εντολές. Επιπλέον, θα παρέχει υπηρεσίες έκδοσης μέσων πληρωμής, αποδοχής συναλλαγών και εμβασμάτων, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που θα συνδυάζει παραδοσιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με τις δυνατότητες των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδεχόμενη έγκριση θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα σημαντικά βήματα για την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου MiCA στην ελληνική αγορά.

Νέα Καρβάλη – Τοξότες

Στις 16 Ιουνίου έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί σε δημόσια συνεδρίαση ενώπιον του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η υπόθεση που αφορά στο έργο της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Νέα Καρβάλη – Τοξότες. Στο επίκεντρο της δικαστικής εξέτασης βρίσκεται το ζήτημα της ωριμότητας και της περιβαλλοντικής τεκμηρίωσης του έργου, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εντοπίσει ελλείψεις στον σχεδιασμό του Εμπορευματικού Σταθμού Διαλογής και των συνοδευτικών υποδομών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κρίθηκε ότι οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις δεν είχαν ενσωματωθεί πλήρως στο ισχύον πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ειδικότερα, το Δικαστήριο διαπίστωσε την ανάγκη επικαιροποίησης και τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες τεχνικές παρεμβάσεις, τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, καθώς και οι σύγχρονες κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια, την περιβαλλοντική προστασία και την κλιματική ανθεκτικότητα των υποδομών. Σύμφωνα με πράξη του δικαστηρίου, για την άρση των διαπιστωμένων πλημμελειών, απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ενσωμάτωση των αλλαγών στον σχεδιασμό του Σταθμού Διαλογής στην εγκεκριμένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ο καθορισμός πρόσθετων περιβαλλοντικών και τεχνικών όρων προστασίας και η συνολική επικαιροποίηση του φακέλου του έργου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών θα θεωρηθεί ότι το έργο διαθέτει την αναγκαία ωριμότητα ώστε να προχωρήσει χωρίς τον κίνδυνο περαιτέρω νομικών αμφισβητήσεων. Η απόφαση του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές Ιουλίου και παραμένει άγνωστο εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε επόμενο στάδιο στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το ΣτΕ για το Riviera Galleria

Ενώπιον της Επταμελούς Σύνθεσης του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε χθες η αίτηση ακύρωσης που έχει κατατεθεί κατά της οικοδομικής άδειας του έργου Riviera Galleria, των αναθεωρήσεων και ενημερώσεών της, καθώς και της υπουργικής απόφασης με την οποία τα κτίρια του έργου χαρακτηρίστηκαν ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης και εγκρίθηκε παρέκκλιση όγκου βάσει των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Η αίτηση ακύρωσης είχε επιδοθεί στη Lamda Riviera στις 31 Δεκεμβρίου 2025 από τους Δήμους Γλυφάδας και Αλίμου, τους συνδέσμους που έχουν συστήσει οι δύο δήμοι, τοπικούς εξωραϊστικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, καθώς και 11 κατοίκους των Δήμων Γλυφάδας και Κάτω Ελληνικού. Οι προσφεύγοντες στρέφονται κατά του ειδικού πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και αμφισβητούν τη νομιμότητα της σχετικής υπουργικής απόφασης, προβάλλοντας σειρά αιτιάσεων για το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην ανάπτυξη του έργου.

Στη δικαστική διαδικασία έχουν παρέμβει υπέρ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Lamda Riviera και η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., ζητώντας την απόρριψη της αίτησης ακύρωσης. Σύμφωνα με τη Lamda Development, η προσφυγή δεν εμφανίζει βάσιμες πιθανότητες ευδοκίμησης, καθώς οι επίμαχες διοικητικές πράξεις έχουν εκδοθεί σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και πολεοδομικό πλαίσιο.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Η Vernicos Yachts

Μειωμένο κύκλο εργασιών κατέγραψε το 2025 η Βερνίκος Κότερα ΑΕ (Vernicos Yachts). Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,53 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση περίπου 29% σε σύγκριση με τα 12,04 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 115,7 χιλ. ευρώ έναντι 138,3 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παρά τη σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων, η εταιρεία παρέμεινε κερδοφόρα, με τα αποτελέσματα μετά φόρων να διαμορφώνονται επίσης στα 115,7 χιλ. ευρώ. Η μείωση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στη χαμηλότερη δραστηριότητα στις πωλήσεις ιστιοπλοϊκών και λοιπών σκαφών, καθώς και στις υπηρεσίες ναυλώσεων, που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες δραστηριότητας της εταιρείας. Τα μικτά έσοδα ανήλθαν σε 9,72 εκατ. ευρώ από 13,02 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα έσοδα από πωλήσεις σκαφών και ανταλλακτικών διαμορφώθηκαν στα 7,13 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα από 3,79 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 16,13 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν σε 12,17 εκατ. ευρώ από 13,68 εκατ. ευρώ το 2024, γεγονός που αντανακλά τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας.

Το Europe Gulf Forum

Στην κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Europe Gulf Forum» προχώρησε ο Όμιλος Antenna, καταθέτοντας σχετική αίτηση στο Μητρώο Σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης. Η κίνηση πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου Europe Gulf Forum στην Ελλάδα, το οποίο διοργανώθηκε τον Μάιο του 2026 στο Costa Navarino με πρωτοβουλία του προέδρου του Ομίλου, Θοδωρή Κυριακού, σε συνεργασία με το Atlantic Council. Το τριήμερο φόρουμ συγκέντρωσε πρωθυπουργούς, αρχηγούς κρατών, υψηλόβαθμους αξιωματούχους διεθνών οργανισμών, επιχειρηματίες και επενδυτές από την Ευρώπη και τις χώρες του Κόλπου, με επίκεντρο τη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, της ασφάλειας, των επενδύσεων και των υποδομών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των εργασιών του, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών, με το Europe Gulf Forum να αποκτά σταθερό και διαρκή χαρακτήρα ως πλατφόρμα τακτικών συναντήσεων και στρατηγικού συντονισμού. Και αυτό δείχνει και η υποβολής της αίτησης κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος. Η αίτηση καλύπτει τις κλάσεις 35, 41 και 45 της Διεθνούς Ταξινόμησης της Νίκαιας, αποτυπώνοντας το εύρος των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την πρωτοβουλία. Ειδικότερα, περιλαμβάνει υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών, παροχής και ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων, οικονομικών προβλέψεων και εμπορικών πληροφοριών, καθώς και τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων και συνεδρίων. Παράλληλα, καλύπτει τη διοργάνωση διαλέξεων, συμποσίων και συνεδρίων με επιχειρηματικό και εμπορικό περιεχόμενο, ενώ στην κλάση 45 εντάσσονται υπηρεσίες πολιτικής έρευνας και ανάλυσης.

Επικοινωνιακές κρίσεις

Στην έγκριση δαπάνης ύψους 36.704 ευρώ προχώρησε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), προκειμένου να αποκτήσει εξειδικευμένη υποστήριξη για τη διαχείριση κρίσεων που θα μπορούσαν να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την αξιοπιστία της. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η ανεξάρτητη αρχή που εποπτεύει την αγορά τυχερών παιγνίων ενέκρινε το επίμαχο κονδύλι για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διάρκειας έξι μηνών. Στόχος είναι η καταγραφή και ο σχεδιασμός διαδικασιών αντιμετώπισης επικοινωνιακών κρίσεων και καταστάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη φήμη, την εικόνα και τη δημόσια παρουσία της ΕΕΕΠ. Η απόφαση ελήφθη με το σκεπτικό ότι η Αρχή χρειάζεται εξειδικευμένη επιχειρησιακή υποστήριξη για την καλύτερη προετοιμασία και διαχείριση περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αρνητική δημοσιότητα ή να επηρεάσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και της αγοράς προς τον θεσμό.

iStorm: Αύξηση κερδών και πωλήσεων

Η iStorm, θυγατρική της Quest Συμμετοχών και επίσημος μεταπωλητής προϊόντων Apple στην Ελλάδα, παρουσίασε σημαντική βελτίωση στα οικονομικά της αποτελέσματα κατά τη χρήση 2025, με διψήφια αύξηση πωλήσεων και ενίσχυση της κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 85,59 εκατ. ευρώ, έναντι 71,67 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,91 εκατ. ευρώ ή 19,4%. Το κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε στα 76,01 εκατ. ευρώ από 63,85 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Ως αποτέλεσμα, το μικτό κέρδος αυξήθηκε στα 9,58 εκατ. ευρώ από 7,82 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο περίπου 22,4%. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 5,65 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 41,4% σε σχέση με τα 3,99 εκατ. ευρώ του 2024. Στην ενίσχυση αυτή συνέβαλαν τόσο η αύξηση των πωλήσεων όσο και τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, τα οποία ανήλθαν σε 2,74 εκατ. ευρώ, καθώς και έσοδα από συμμετοχές ύψους 1,6 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,95 εκατ. ευρώ από 2,65 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 49%. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,40 εκατ. ευρώ, έναντι 2,29 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, παρουσιάζοντας αύξηση 48,1%. Στον ισολογισμό, το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 26,79 εκατ. ευρώ από 24,11 εκατ. ευρώ το 2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 3,13 εκατ. ευρώ από 2,60 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποθέματα μειώθηκαν στα 7,99 εκατ. ευρώ από 8,81 εκατ. ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων. Οι εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιορίστηκαν στα 2,81 εκατ. ευρώ από 3,11 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία ανήλθαν σε 8,28 εκατ. ευρώ έναντι 5,88 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 40,8%. Τα κέρδη εις νέον διαμορφώθηκαν στα 6,04 εκατ. ευρώ από 3,75 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 18,5 εκατ. ευρώ από 18,22 εκατ. ευρώ. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν σημαντικά στα 8,73 εκατ. ευρώ από 5,52 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των μισθωτικών υποχρεώσεων που ανήλθαν σε 8,08 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 9,77 εκατ. ευρώ από 12,70 εκατ. ευρώ, με τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές να υποχωρούν στα 4,66 εκατ. ευρώ από 8,51 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις ταμειακές ροές, η εταιρεία παρήγαγε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 1,94 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με το 2024. Οι επενδυτικές δραστηριότητες απέφεραν καθαρές εισροές 1,28 εκατ. ευρώ, ενώ οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες οδήγησαν σε εκροές 2,69 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αποπληρωμών μισθώσεων και καταβολής μερίσματος.