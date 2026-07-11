Συνολικά, από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τρεις εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν σοβαρά από τη μεγάλη φωτιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, με τους γιατρούς να δίνουν διαρκή μάχη για να τους κρατήσουν στη ζωή.

Οι τρεις εγκαυματίες παραμένουν διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα. Δύο από αυτούς υποβλήθηκαν εκ νέου σε πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων τους, ενώ η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη από το ιατρικό προσωπικό.

Συνολικά, από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα. Οι περισσότεροι υπέστησαν εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, ενώ οι τρεις πιο σοβαρά τραυματισμένοι νοσηλεύονται σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων και εντατικής θεραπείας.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια της έκρηξης

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται εργασίες που πραγματοποιούνταν στον χώρο, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία προκάλεσε αλλεπάλληλες εκρήξεις και τεράστια κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την υπόθεση έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις στους δύο συλληφθέντες, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον οδηγό του βυτιοφόρου που βρισκόταν στον χώρο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

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Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες εργασίας και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, την ώρα που οι οικογένειες των τραυματιών περιμένουν με αγωνία οποιαδήποτε θετική εξέλιξη για την πορεία της υγείας τους.

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