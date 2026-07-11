Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς σε χώρους με ανακυκλώσιμα υλικά η κατάσβεση συχνά απαιτεί περισσότερο χρόνο λόγω της πιθανότητας διατήρησης της θερμότητας στο εσωτερικό των σωρών υλικών.

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026 σε υπαίθριο χώρο μονάδας ανακύκλωσης στη Λάρισα.

Η φωτιά, η οποία ξέσπασε λίγο πριν τις 22:00, έχει πλέον οριοθετηθεί, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη αντιμετώπισή της και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.

Στο σημείο παραμένουν συνολικά 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστών.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των υπολειπόμενων εστιών φωτιάς, αλλά και στην αναμόχλευση των υλικών που βρίσκονται στον χώρο, ώστε να εντοπιστούν τυχόν κρυφές εστίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα έξαρση της πυρκαγιάς.