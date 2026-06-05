Τι προβλέπει η συμφωνία εξαγοράς της Evoke plc από την Bally’s Intralot, ο ειδικός ρόλος της TPG Credit, η Allwyn, «ψαλίδι» στο μέρισμα της BAZAAR, η νέα επένδυση της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ και η Βασιλική Λαζαράκου στο ιστορικό Drapers’ Hall

Η εξαγορά της Evoke plc από την Bally’s Intralot

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η συμφωνία της Bally’s Intralot για την εξαγορά της βρετανικής Evoke plc, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το τίμημα διαμορφώθηκε στις 52 πένες ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία κοντά στα 240 εκατ. στερλίνες. Η τελική αποτίμηση είναι ελαφρώς υψηλότερη από την αρχική πρόταση των 50 πενών ανά μετοχή που είχε γνωστοποιηθεί στις 20 Απριλίου και αντιπροσωπεύει premium περίπου 30% σε σχέση με το τελευταίο χρηματιστηριακό κλείσιμο της μετοχής στις 40 πένες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σχήμα της συναλλαγής προβλέπει ότι το 50% του τιμήματος θα καταβληθεί σε μετοχές της νέας Bally’s Intralot και το υπόλοιπο 50% σε μετρητά, επιτρέποντας στους μετόχους της Evoke να συμμετάσχουν και στη μελλοντική πορεία του διευρυμένου ομίλου.

Η συμφωνία έρχεται να ενώσει δύο διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά επιχειρηματικά μοντέλα. Από τη μία πλευρά η Bally’s Intralot διαθέτει ισχυρή παρουσία στις λοταρίες και στις τεχνολογικές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών, ενώ από την άλλη η Evoke αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους online betting και gaming στην Ευρώπη, ελέγχοντας εμπορικά σήματα όπως τα William Hill, 888 και Mr Green.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Evoke για το 2025 εξηγούν γιατί η διοίκηση της Bally’s Intralot θεωρεί τη συγκεκριμένη εξαγορά ιδιαίτερα ελκυστική από πλευράς αποτίμησης. Ο βρετανικός όμιλος κατέγραψε έσοδα 1,78 δισ. στερλινών και προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 356,2 εκατ. στερλινών, αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή του αξία παρέμενε περιορισμένη, καθώς η αγορά εξακολουθούσε να προεξοφλεί τον υψηλό δανεισμό και τις επιπτώσεις του νέου φορολογικού πλαισίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο καθαρός δανεισμός της Evoke ανέρχεται σε περίπου 1,86 δισ. στερλίνες, ενώ ο δείκτης μόχλευσης βρίσκεται στις 5,2 φορές EBITDA. Επιπλέον, η διοίκηση έχει προειδοποιήσει ότι οι νέοι φορολογικοί συντελεστές στα τυχερά παιχνίδια θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα κατά 125 έως 135 εκατ. στερλίνες ετησίως πριν από τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα.

Η πίεση αυτή αποτυπώθηκε ήδη στις οικονομικές καταστάσεις του 2025, καθώς η εταιρεία προχώρησε σε απομειώσεις συνολικού ύψους 440 εκατ. στερλινών. Από αυτές, 270,8 εκατ. στερλίνες αφορούσαν τη δραστηριότητα online στοιχηματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και 169,5 εκατ. στερλίνες το δίκτυο λιανικής.

Με αποτίμηση περίπου 240 εκατ. στερλινών και καθαρό δανεισμό 1,86 δισ. στερλινών, η συνολική επιχειρηματική αξία της Evoke διαμορφώνεται κοντά στα 2,1 δισ. στερλίνες. Αυτό μεταφράζεται σε πολλαπλασιαστή περίπου 5,9 φορές τα EBITDA του 2025, επίπεδο που θεωρείται σχετικά χαμηλό για έναν όμιλο με τόσο ισχυρά εμπορικά σήματα και σημαντική παρουσία στην αγορά online gaming.

Το βασικό επιχείρημα της Bally’s Intralot είναι ότι η πραγματική αξία της συναλλαγής θα προκύψει από τις συνέργειες. Η διοίκηση έχει ήδη μιλήσει για σημαντικές λειτουργικές και τεχνολογικές συνέργειες μέσω ενοποίησης πλατφορμών, υποδομών και λειτουργιών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, οι συνέργειες θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και τα 180 εκατ. ευρώ ετησίως μέσα στην επόμενη διετία.

Εφόσον αυτό το επίπεδο συνεργειών επιτευχθεί, η αποτίμηση της συναλλαγής θα γίνει ακόμη πιο ελκυστική, καθώς το πραγματικό EBITDA του νέου σχήματος θα αυξηθεί σημαντικά, οδηγώντας τον πολλαπλασιαστή εξαγοράς σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα από τα σημερινά.

Το στοιχείο που φαίνεται να διαφοροποιεί τη συμφωνία είναι ότι η Bally’s Intralot δεν αναμένεται να παράσχει εγγυήσεις για το υφιστάμενο χρέος της Evoke ύψους περίπου 1,86 δισ. στερλινών. Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία TPG Credit, θα είναι εκεινη που θα συμμετάσχει στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της Evoke με συμμετοχή που μπορεί να φθάσει έως και τις 800 εκατ. στερλίνες.

Σχηματικά η Bally’s Intralot θα αποκτήσει έναν όμιλο με έσοδα σχεδόν 1,8 δισ. στερλινών και EBITDA άνω των 350 εκατ. στερλινών, περιορίζοντας παράλληλα την άμεση έκθεσή της στο υψηλό χρέος της Evoke και διατηρώντας το μεγαλύτερο μέρος του μελλοντικού οφέλους από τις συνέργειες της συναλλαγής.

Η Allwyn, η Ελλάδα και η Βόρεια Αμερική

Η Allwyn κατέγραψε ένα θετικό ξεκίνημα για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί μετά τη συνένωση με τον ΟΠΑΠ και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Βόρεια Αμερική μέσω της εξαγοράς της PrizePicks. Τα καθαρά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 21% το πρώτο τρίμηνο του έτους και διαμορφώθηκαν στα 1,2 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 24%, φθάνοντας τα 443 εκατ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Robert Chvatal, στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές τόνισε πως η ανάπτυξη προήλθε από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των ψηφιακών δραστηριοτήτων, την ισχυρή παρουσία στην ηπειρωτική Ευρώπη, τη συμβολή της Betano και την πρώτη πλήρη ενοποίηση της PrizePicks στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διοίκηση επισημαίνει ότι ακόμη και εξαιρώντας τη συμβολή της εξαγορασθείσας εταιρείας, η οργανική ανάπτυξη παρέμεινε θετική, παρά την επίδραση υψηλότερων φορολογικών συντελεστών στην Αυστρία και τη δύσκολη συγκριτική βάση από τα τζακ ποτ-ρεκόρ του 2025.

Η Βόρεια Αμερική εξελίσσεται πλέον σε έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες του ομίλου. Η PrizePicks, στην οποία η Allwyn απέκτησε ποσοστό 62,3%, συνεισέφερε ουσιαστικά στα αποτελέσματα του τριμήνου, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στην αγορά της αθλητικής ψυχαγωγίας στις ΗΠΑ. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με τίμημα 1,5 δισ. δολάρια, ενώ προβλέπεται και πρόσθετο τίμημα τα επόμενα χρόνια εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι κερδοφορίας.

Παράλληλα, η Allwyn συνέχισε να επενδύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων της στο Ηνωμένο Βασίλειο, ολοκληρώνοντας σημαντικό μέρος του μετασχηματισμού της National Lottery. Ωστόσο, η βρετανική δραστηριότητα εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεταβατική φάση, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να διαμορφώνονται στα 4 εκατ. ευρώ έναντι 9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, όπου περιλαμβάνονται η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αυστρία και η Τσεχία, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% στα 754 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 325 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε παρά την επίδραση των αυξημένων φόρων στα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία, οι οποίοι εξακολουθούν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα του ομίλου.

Η στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών αποτυπώνεται και στη χρηματοοικονομική διάρθρωση του ομίλου. Ο συνολικός καθαρός δανεισμός και οι υποχρεώσεις μισθώσεων διαμορφώθηκαν στα 5,35 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, αντανακλώντας κυρίως τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της PrizePicks και άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν στα 94 εκατ. ευρώ από 56 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις, η διοίκηση εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις προοπτικές του ομίλου και επιβεβαίωσε τους στόχους για το σύνολο του 2026. Η Allwyn αναμένει αύξηση των καθαρών εσόδων άνω του 25% και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA της τάξης του 37%. Τέλος, ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στην εξέλιξη του καθαρού δανεισμού του ομίλου μετά τις πρόσφατες εξαγορές, καθώς και στην ταχύτητα με την οποία θα επιτευχθεί η περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού.

Η Allwyn ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει την οικονομική της έκθεση για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) την Πέμπτη 11 Ιουνίου.

«Ψαλίδι» στο μέρισμα της BAZAAR

Σε «αιφνιδιαστική» αναθεώρηση της πολιτικής διανομής κερδών προς τους μετόχους της προχώρησε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ BAZAAR, μειώνοντας αισθητά το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε την τροποποίηση προηγούμενης απόφασης της, με την οποία είχε εγκριθεί η διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 5,8 εκατ. ευρώ. Η αρχική απόφαση προέβλεπε μέρισμα 12,05 ευρώ ανά μετοχή, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να κατευθύνεται στη βασική μέτοχο της εταιρείας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αναθεώρηση κρίθηκε αναγκαία λόγω έκτακτων μεταβολών στον οικονομικό προγραμματισμό της εταιρείας, οι οποίες επηρέασαν τα διαθέσιμα προς διανομή κεφάλαια. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μείωση του συνολικού ποσού που θα διανεμηθεί στους μετόχους σε 1,85 εκατ. ευρώ, με το μέρισμα να διαμορφώνεται πλέον στα 3,8413 ευρώ ανά μετοχή. Με βάση τη νέα απόφαση, η βασική μέτοχος της εταιρείας αναμένεται να εισπράξει συνολικά 1,845 εκατ. ευρώ, ενώ στους διαδόχους της δεύτερης μετόχου θα καταβληθεί ποσό 4.801 ευρώ.

Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ

Η βιομηχανία τροφίμων ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΑΕ της οποίας ηγείται ο Κώστας Σουλιώτης προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής της δραστηριότητας στην Εύβοια, καθώς εγκρίθηκε η υπαγωγή του νέου επενδυτικού της σχεδίου στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Η επένδυση αφορά την επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα λαχανικά, η οποία λειτουργεί στα Ψαχνά, στη Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων. Στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της μονάδας, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 3,42 εκατ. ευρώ, ενώ η κρατική ενίσχυση που εγκρίθηκε για την εταιρεία διαμορφώνεται σε 1,094 εκατ. ευρώ και θα χορηγηθεί με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής. Το ποσό αντιστοιχεί στο 32% του συνολικού επενδυτικού κόστους, με την τελική ένταση ενίσχυσης για την περιοχή να ανέρχεται στο 40%.

Το 31ο HBA UK Gala

Στο ιστορικό Drapers’ Hall του City του Λονδίνου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου το 31ο HBA UK Gala, η ετήσια εκδήλωση του Hellenic Bankers Association UK (HBA UK), η οποία έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων για την ελληνική και κυπριακή επιχειρηματική και χρηματοοικονομική κοινότητα του εξωτερικού. Η εφετινή διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει υψηλόβαθμα στελέχη του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού κλάδου, εκπροσώπους των κεφαλαιαγορών, της κανονιστικής εποπτείας και της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και νέους επαγγελματίες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες. Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, η οποία αναμένεται να αναφερθεί στις επιπτώσεις και τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον των διεθνών αγορών και του ρυθμιστικού πλαισίου. Ξεχωριστό στοιχείο της βραδιάς θα αποτελέσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα διάρκειας έξι ωρών, με τη συμμετοχή 21 μουσικών. Το Drapers’ Hall θεωρείται ιστορικό επειδή αποτελεί την έδρα της Worshipful Company of Drapers, μίας από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες συντεχνίες (livery companies) του Σίτι του Λονδίνου, με ιστορία που εκτείνεται σε περισσότερους από έξι αιώνες. Το κτίριο ξεχωρίζει για τις εντυπωσιακές αίθουσες δεξιώσεων, τα έργα τέχνης, τα ιστορικά έπιπλα και τους κήπους του, ενώ έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, πολιτικούς ηγέτες, τραπεζίτες και προσωπικότητες της επιχειρηματικής ζωής. Για τον λόγο αυτό θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά και επίσημα venues του χρηματοοικονομικού κέντρου του Λονδίνου.

Η ΣΟΛ Crowe

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η ΣΟΛ Crowe, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της συμμετοχής των στελεχών της στα αποτελέσματα και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα εκδοθούν 5.986 νέες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες θα διατεθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με τη συμβολή των στελεχών στην παραγωγή εργασιών και την κερδοφορία της εταιρείας. Για την υλοποίηση της αύξησης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, δηλαδή του δικαιώματός τους να αποκτήσουν κατά προτεραιότητα τις νέες μετοχές αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση ελήφθη καθώς η συγκεκριμένη αύξηση δεν αποσκοπεί στην άντληση νέων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της εταιρείας, αλλά στην επιβράβευση και την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των στελεχών που συμβάλλουν άμεσα στη δημιουργία κύκλου εργασιών και κερδών.

Η επένδυση της ΓΙΩΤΗΣ

Την ολοκλήρωση επένδυσης της βιομηχανίας τροφίμων ΓΙΩΤΗΣ και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας πιστοποίησε το υπουργείο Ανάπτυξης, οριστικοποιώντας παράλληλα το ύψος της ενίσχυσης που θα λάβει η εταιρεία μέσω φορολογικής απαλλαγής από τον αναπτυξιακό νόμο. Η επένδυση αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης παραγωγικής μονάδας της εταιρείας στη θέση Κεραμίδι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με κτιριακές παρεμβάσεις και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων σοκολάτας και ζαχαρωδών. Σύμφωνα με την απόφαση, το τελικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώθηκε στα 7,19 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού προϋπολογισμού 8,37 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε η ενίσχυση που δικαιούται η εταιρεία μέσω του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής, η οποία ανέρχεται σε 2,52 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 35% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Η ενίσχυση θα αξιοποιηθεί μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χρονικό ορίζοντα έως 15 φορολογικών ετών. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία τήρησε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης, τόσο ως προς τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας όσο και ως προς τη δημιουργία νέων.