Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται στο εμπορικό ισοζύγιο, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Ιούνιο του 2026 αναδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από τη συνεχιζόμενη αύξηση των εισαγωγών και το υψηλό εμπορικό έλλειμμα. Η αξία των εισαγωγών ανήλθε στα 7,62 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, γεγονός που αποτυπώνει τη διαρκή εξάρτηση της χώρας από προϊόντα του εξωτερικού.

Το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 2,62 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μόνο μήνα. Αν και εμφανίζεται μειωμένο κατά 18,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, εξακολουθεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, καθώς η αξία των εισαγωγών παραμένει σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών.

Ανησυχητική είναι η εικόνα και σε επίπεδο εξαμήνου. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,5%, φτάνοντας τα 43,67 δισ. ευρώ, ενώ το εμπορικό έλλειμμα παρέμεινε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, στα 16,04 δισ. ευρώ. Παρά τη μείωση κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, το έλλειμμα εξακολουθεί να αποτυπώνει τη μεγάλη απόσταση μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών, επιβαρύνοντας το ισοζύγιο αγαθών της χώρας.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η εξέλιξη των εισαγωγών από τρίτες χώρες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,6% τον Ιούνιο, ποσοστό υψηλότερο από την αντίστοιχη αύξηση των εισαγωγών από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμορφώθηκε στο 4,8%. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η ζήτηση για εισαγόμενα προϊόντα από αγορές εκτός Ε.Ε. εξακολουθεί να ενισχύεται, αυξάνοντας την εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από το εξωτερικό.

Ακόμη και αν αφαιρεθούν τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, τα οποία συχνά επηρεάζουν σημαντικά τις εμπορικές ροές, η εικόνα δεν αλλάζει ουσιαστικά. Οι εισαγωγές χωρίς τις συγκεκριμένες κατηγορίες αυξήθηκαν κατά 5,1% τον Ιούνιο, ενώ το αντίστοιχο εμπορικό έλλειμμα παρέμεινε στα 2,38 δισ. ευρώ, καταδεικνύοντας ότι οι ανισορροπίες στο εξωτερικό εμπόριο δεν περιορίζονται μόνο στους ενεργειακούς ή ναυτιλιακούς κλάδους.